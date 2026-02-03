Concha y Toro amplía su presencia internacional con la compra de viña rosé en Francia

Con la adquisición de Maison Mirabeau, la compañía suma al país ícono del mundo del vino a su portafolio, que ya incluye Chile, Argentina, California, España y México.

El apetito por crecer de Viña Concha y Toro sigue abierto. La bodega chilena anunció que, a través de su filial VCT Europe, firmó un acuerdo para adquirir Maison Mirabeau, marca de vinos rosé originaria de la región francesa de la Provence, en la Costa Azul.

Según informó Concha y Toro en un comunicado, Mirabeau -fundada en 2010 por Jeany y Stephen Cronk- se ha consolidado como una de las marcas líderes de rosé de la Provence. Sus vinos se distribuyen en el Reino Unido, Europa y otros mercados globales, y la firma es actualmente el principal proveedor de rosé de la Provence en el canal on trade del Reino Unido, además de productor de gin.

La intención, explicó la viña, es que ambas compañías operen con cambios internos mínimos. En esa línea, VCT Europe confirmó que respetará todos los acuerdos de distribución existentes de Maison Mirabeau, así como su identidad de marca. Con esta operación, la compañía suma Francia a su portafolio de orígenes, que ya incluye Chile, Argentina, California, España y México.

“Esta adquisición une a dos negocios con fuertes sinergias estratégicas. Maison Mirabeau es una empresa vitivinícola muy impresionante, cuyos atributos complementan claramente los nuestros. Compartimos valores comunes, una visión clara del futuro y un profundo compromiso con la calidad y la sostenibilidad. Juntos vemos importantes oportunidades para agregar valor a clientes, consumidores y accionistas. Esperamos poder apoyar a Maison Mirabeau para que continúe con su notable desarrollo y crecimiento”, explicó el gerente general de VCT Europe, Simon Doyle.

Respecto de la plana ejecutiva, Concha y Toro indicó que Stephen Cronk continuará como CEO de Mirabeau, manteniendo a su equipo con el objetivo de dar continuidad operacional y asegurar la calidad de sus productos.

El ejecutivo de la viña francesa recalcó que unirse a la familia de Viña Concha y Toro marca un “capítulo extraordinario”, que les permitirá no solo acelerar su impulso comercial, sino también avanzar más rápido en sus objetivos medioambientales.

“Todo el equipo de Mirabeau está lleno de energía y optimismo frente al camino que tenemos por delante, impulsados por grandes ambiciones, un espíritu de innovación y un compromiso inquebrantable con ofrecer calidad y valor excepcionales a nuestros clientes”, detalló Cronk.

En tanto, el CEO de Concha y Toro, Eduardo Guilisasti, señaló que la apuesta por Maison Mirabeau es “mucho más que una inversión para Viña Concha y Toro; es una expresión concreta de nuestra convicción en el futuro del vino y en la premiumización como camino hacia un crecimiento sostenible”.

“Su marca, reconocida entre las más valoradas en la categoría de rosé franceses, abre la puerta a un nuevo origen altamente relevante (...) confiamos en que la red de distribución global de Viña Concha y Toro permitirá que la esencia y la calidad de Maison Mirabeau lleguen a nuevos mercados y consumidores, ampliando su reconocimiento internacional y preservando su identidad única”, recalcó Guilisasti.

El ejecutivo agregó que -en un momento de desafíos significativos para la industria del vino- esta decisión reafirma el compromiso de Viña Concha y Toro con el desarrollo del sector.