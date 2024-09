Gobierno busca destrabar US$ 6.800 millones en proyectos de inversión en Biobío para frenar crisis tras cierre de Huachipato

Un día después de que el alto horno de Huachipato se apagara, poniendo así fin a 74 años de funcionamiento de la compañía siderúrgica, el Ministerio de Economía, liderado por Nicolás Grau, lanzó un plan de 32 medidas para reactivar la economía penquista y así mitigar el impacto del cierre de la acerera. Y entre las disposiciones que contiene dicho programa se destaca destrabar US$ 6.800 millones en proyectos de inversión de sectores económicos diversos, principalmente de energía e infraestructura.

Entre los 25 proyectos privados priorizados por la autoridad están la modificación para producir celulosa cruda en Planta Laja de CMPC, por US$ 186 millones; la producción de tierras raras de Minera Aclara por US$ 130 millones; el proyecto Peñasco Ventoso por US$ 330 millones; la central Hidroelectrica Rucalhue por US$ 294,6 millones; así como la construcción de 11 parques eólicos por US$ 2.700 millones, entre otros proyectos.