Grupo Niu Foods intenta -sin éxito hasta ahora- registrar la marca Guacamole

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Ocho locales bajo el nombre Guacamole Mexican Grill opera el grupo gastronómico Niu Foods, en el que participa el empresario Felipe Ibáñez Scott, exsocio de la cadena de supermercados Lider.

A fines del año pasado, el conglomerado -que opera otras cadenas de restaurantes como Niu Sushi- solicitó el registro de las marcas Guacamole Mexican Grill y Guacamole, asesorada por el estudio Silva.

No obstante, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) rechazó el registro de ambas marcas: “El signo se encuentra construido en base a un término de uso común, y por no ser susceptible de distinguir en el mercado un único origen empresarial no corresponde concesiones de uso exclusivo ni excluyente a nadie en particular”.

Frente a esto, la empresa recurrió ante el Tribunal de Propiedad Industrial para intentar revertir el fallo de primera instancia.

Entre sus argumentos, citó el registro de una serie de marcas (entre ellas, Tiramisú), que -a su juicio- cuentan con una estructura equivalente a las solicitadas, caracterizándose por incorporar una expresión evocativa de un plato, alimentos o salsas. “Confirmar la errada resolución de la directora Nacional de Inapi implicaría una odiosa e improcedente discriminación”, sostuvo.