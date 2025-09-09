La apuesta por las latas de Viña Concha y Toro en Reino Unido y Japón para crecer en este nuevo formato en expansión

Con latas de 187ml de vinos blancos y tintos, la marca Casillero del Diablo de Viña Concha y Toro se inclina por el consumo "on the go".

Viña Concha y Toro, a través de su marca Casillero del Diablo, añadió latas de sus vinos tintos y blancos más populares en el Reino Unido y de la línea Devil’s Carnaval en Japón, innovando en un formato individual portátil y que se considera muy popular entre las nuevas generaciones.

De hecho, según los analistas globales Future Market Insights, se estima que el mercado mundial de vino en lata aumentará de US$643 millones en 2024 a US$3.129 millones en 2034, impulsado por los milennials y la generación Z, así como por los cambios en los patrones de consumo.

Concha y Toro -la marca que ocupa el tercer puesto entre las diez marcas de vino más vendidas en el Reino Unido, según las últimas estadísticas de Nielsen IQ- informó en un comunicado que lanzó dos de sus vinos más vendidos: Cabernet Sauvignon Reserva y Sauvignon Blanc Reserva en formato de lata de 187 ml.

“La venta de Sauvignon Blanc en lata comenzó en julio, y en agosto lanzamos el Cabernet Sauvignon. A la fecha, los resultados preliminares son muy auspiciosos porque hemos sabido llegar a las necesidades cambiantes de los consumidores en una nueva ocasión de consumo ‘on the go’, que también se ha visto favorecido por altas temperaturas del verano boreal”, indicó Lynn Balaresque, subgerente de Marketing de Casillero del Diablo, en el comunicado.

Por otra parte, en Japón se lanzó recientemente Casillero del Diablo Devil’s Carnaval, en sus variedades Red y Chardonnay, también con el objetivo de apuntar hacia un público más joven y disponible en canales de venta al paso.