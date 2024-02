La batalla entre Nova Austral y AquaChile por compraventa de salmones jóvenes

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una desconocida disputa mantienen abierta las salmoneras Nova Austral y AquaChile. La primera -que acaba de lograr que se le aprobara una reorganización judicial- demandó a la filial del grupo Agrosuper por un supuesto incumplimiento de un contrato de compraventa de smolts (salmón juvenil) de fecha 25 de enero de 2023, lo que es rechazado por la acusada.

“Aquachile ha incurrido en un grave incumplimiento contractual que ha acarreado ingentes perjuicios o daños económicos a Nova Austral, al haber aducido un supuesto caso fortuito para excusarse indebidamente de recibir, retirar y pagar el precio por el segundo grupo de smolts al que se había comprometido por contrato”, dijo la demandante, que solicitó que se condene a AquaChile al pago del precio convenido de US$ 1,8 millón más IVA, más US$ 904 mil por costos de mantenimiento de los smolts.

En su respuesta, la demandada señaló: “AquaChile no ha incumplido el contrato. La compra de los peces no le era exigible, porque no se habían cumplido las condiciones suspensivas a que ella estaba sujeta. Por ende, dejó de existir la obligación de ir a retirar los peces. No procede ninguna indemnización”.

A fines del año pasado, la justicia llamó a las partes a conciliación, la que no se produjo y el proceso sigue en marcha.