Ford informa resultados por debajo de lo esperado por problemas de calidad que elevaron los costos de garantía

Ford Motor registró ganancias en el segundo trimestre que no alcanzaron las estimaciones de Wall Street, informando que problemas de calidad en nuevos vehículos condujeron a un aumento en los costos de garantía.

La automotriz informó este miércoles de ganancias ajustadas de US$ 0,47 por acción, por debajo de los US$ 0,67 que los analistas esperaban en promedio. Los ingresos, en tanto, aumentaron 6,2%, hasta US$ 47.800 millones.

"Todavía tenemos mucho trabajo por delante para mejorar la calidad y reducir los costos y la complejidad, pero el equipo está comprometido y vamos en la dirección correcta", dijo el director financiero, John Lawler, en un comunicado.

Las acciones de Ford cayeron hasta 11% a US$ 12,23 en las operaciones extendidas tras conocerse los resultados.

Ford reiteró sus previsiones para el año, pronosticando un beneficio de entre US$ 10 mil millones y US$ 12 mil millones antes de intereses e impuestos. Pero eso incluía una revisión a la baja para Ford Blue, la unidad que fabrica vehículos de gasolina e híbridos, debido a los problemas de calidad.

General Motors, por su parte, había elevado este martes sus previsiones de beneficios para el año en US$ 500 millones a US$ 15 mil millones.

Autos eléctricos

Ford ha estado aumentando la producción de modelos tradicionales con motor de combustión interna, incluyendo una versión rediseñada de su camioneta más vendida F-150, a medida que los consumidores se alejan de los vehículos eléctricos debido a los altos precios y una infraestructura de carga irregular.

La semana pasada, la empresa comunicó que empezaría a fabricar sus grandes camionetas Super Duty en una planta de Ontario (Canadá) que ya había sido programada para producir un vehículo deportivo utilitario eléctrico que la empresa ha retrasado dos años. El director ejecutivo Jim Farley ha dicho que la unidad de vehículos eléctricos de Ford, que perdería hasta US$ 5.500 millones este año, es el "principal lastre de toda la empresa".