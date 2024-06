Método Grez Not Sugar: el registro marcario que rechaza Notco por considerar que inducirá a error o engaño

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Pedro Grez, creador del régimen alimenticio que lleva su apellido (el llamado Método Grez) encendió las alarmas al interior de The Not Company (NotCo), la firma de alimentos en base a plantas liderada por Matías Muchnick y Karim Pichara.

En 2020, el creador del método antes señalado solicitó el registro de la marca Método Grez Not Sugar, asesorado por el abogado Gonzalo Sánchez, a lo que inmediatamente se opuso NotCo.

“Es evidente que mi representada cuenta con una familia de marcas estructurada sobre la base de la palabra Not, la cual es especialmente relevante y ha adquirido fama y notoriedad”, sostuvo la empresa, asesorada por el estudio Silva.

El 19 de febrero de 2024, la Directora del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), rechazó la oposición presentada por Notco y concedió el mencionado registro, como conjunto y sin protección, a la expresión Not Sugar, aisladamente considerada. “Se trata de conjuntos marcarios que, si bien coinciden en el segmento Not, este último aparece, en la marca pedida, como un elemento secundario que no le aporta mayor distintividad, siendo la utilización del segmento Método Grez, suficiente para dotar a esta última de una identidad y fisonomía propia”, dijo el Inapi.

Además, a juicio del instituto, no existe relación entre los productos y servicios que distingue la marca Método Grez Not Sugar (clase 5: alimentos dietéticos para uso médico; sustitutos dietéticos del azúcar para uso médico), con los de NotCo.

“Cabe destacar que analizados los productos de la marca impugnada en la clase 5 en comparación con los que distinguen las marcas invocadas por el actor (NotCo) en las clases 29, 30, 31, 32, 35, 39 y 44, este sentenciador concluye que entre aquellos no existe coincidencia ni relación alguna”, dijo la entidad. Y añadió: “Los consumidores no esperan que quienes comercialicen sustancias dietéticas de uso médico, también proporcionen los productos y servicios que distinguen las marcas del actor (The Not Company)”.

NotCo apeló ante el Tribunal de Propiedad Industrial para intentar revertir el fallo de primera instancia. “Es clara que la intención de la contraparte es apropiarse de un concepto que no le es propio y hacer una asociación con un concepto popularizado por mi representada”, sostuvo. “Los consumidores se verán inducidos necesariamente a error o engaño al no tener ninguna herramienta que les permita diferenciar entre ambas marcas”, añadió la empresa.