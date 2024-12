MOP estima inversiones por US$ 3.300 millones en infraestructura aeroportuaria al 2030

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, junto a la directora nacional de Aeropuertos, Claudia Silva, presentaron el Plan Aeropuertos para Chile 2025-2030, una iniciativa que busca fortalecer la red aeroportuaria del país, con miras a potenciar la conectividad y el desarrollo económico, social, productivo y turístico de las distintas regiones.

Según la ministra, la propuesta contempla la intervención de 19 aeropuertos con una inversión cercana a US$ 3.300 millones, de los cuales US$ 1.500 millones serán ejecutados por la Dirección de Aeropuertos para mejorar las pistas, las áreas de estacionamiento de aviones y pistas de rodaje; y otros US$ $1.800 millones por concesionarias.

“En Chile hay más de 300 aeródromos y aeropuertos entre privados, públicos y militares. Pero hay un conjunto de aeropuertos que denominamos nuestra red primaria, que reciben vuelos comerciales. Y queremos reforzar esa situación”, detalló López.

Proyectos destacados

Entre las iniciativas en curso, el MOP destacó las ampliaciones de los aeropuertos Chacalluta (Arica) y Diego Aracena (Iquique), cuya construcción está finalizando y que comenzará a operar este verano.

La ministra López recalcó que el Aeropuerto de Iquique, en particular, está proyectado para convertirse en el segundo terminal internacional del país tras el Arturo Merino Benítez, por su crecimiento sostenido en la demanda de pasajeros.

En otras regiones se realizarán inversiones estratégicas, como un terminal provisorio en Mataveri, Rapa Nui (US$ 112 millones); y el inicio de obras en el aeródromo de Torquemada de Concón (US$ 82,9 millones), para habilitarlo para vuelos comerciales. En la Antártica, el aeródromo Teniente Marsh será ampliado y mejorado con una inversión de US$ 53 millones.

Desde la Dirección de Concesiones se impulsa una cartera de proyectos en 12 aeropuertos, que incluye intervenciones en Antofagasta, Atacama, La Florida (Coquimbo), La Araucanía, y la Red Aeroportuaria Austral, que beneficiará a las regiones de Aysén y Magallanes. A ellos se sumará la Red Aeroportuaria Sur: Pichoy (Valdivia), Cañal Bajo (Osorno), El Tepual (Puerto Montt) y Mocopulli (Chiloé), con obras para iniciar en 2027 tras su licitación en 2025.

“La labor del MOP es asegurar o avanzar en la conectividad de nuestro territorio. Y la conectividad se obtiene de distintas maneras: hay conectividad vial, eso nos lleva siempre de inmediato a la Ruta 5 y todas las rutas transversales que unen nuestro territorio. Y otra vía, que es muy importante, es nuestra red aeroportuaria, que es la que permite una conexión más rápida, es más cara para las personas, pero que se ha desarrollado enormemente durante las últimas décadas”, concluyó la ministra López.