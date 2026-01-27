Click acá para ir directamente al contenido
MTT logra ampliar frecuencias de vuelo entre Chile y Perú

Con la firma, se logró vuelos sin restricciones desde territorio nacional hacia cualquier destino del otro país. Para el caso de la ruta Santiago y Lima, se duplicaron sus frecuencias a 168 vuelos por semana.

Por: Blanca Dulanto

Publicado: Miércoles 28 de enero de 2026 a las 04:00 hrs.

<p>Foto: Bloomberg</p>

