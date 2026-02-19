Presidenta del Consejo del Salmón y Gobierno de Boric: "Declararon la importancia de la salmonicultura y eso claramente es un gran paso (...) faltó pasar a las acciones"

De cara al periodo de José Antonio Kast, Loreto Seguel ve con esperanza que existe una "disposición y una energía" para salir del estancamiento de la industria considerando al sector privado.

Loreto Seguel, presidenta del Consejo del Salmón, interrumpió sus vacaciones fuera de Chile debido al incendio que arrasó con Farmavet, el laboratorio veterinario de la Universidad de Chile que era la principal referencia para garantizar los estándares y certificaciones del salmón chileno. “Era fundamental mantener y trabajar en coordinación con las autoridades la continuidad operacional de las exportaciones”, dice.

Pero lo cierto es que es un periodo en que la salida de las autoridades y la entrada de otras nuevas también mantiene particularmente atento al gremio de cinco grandes productores acuícolas, sobre todo para una industria que, en los últimos años, ha tenido una acontecida relación con las mismas. Desde que en las grandes ciudades del sur se registraron protestas por un artículo de la Ley SBAP que casi excluyó la concesiones salmoneras de áreas protegidas, la industria ha tomado un rol políticamente más activo y ha tenido como su principal prioridad la búsqueda de una política nacional para el desarrollo del sector.

En ese sentido, no fue un detalle que los candidatos presidenciales, en esta ocasión, considerasen a la salmonicultura en sus programas.

Así, Seguel afirma a DF que visualiza un escenario distinto de cara a la presidencia de José Antonio Kast: “Esto es un proceso lento. Trabajar, mover y cambiar el Estado de Chile, hacerlo más ágil y eficiente, no es algo que sucede de la noche a la mañana. Creo que eso es importante decirlo. Pero yo diría que hoy hay una disposición, una energía, una mirada, de que todos sabemos que si trabajamos en conjunto, se puede cambiar el rumbo. Por eso es que tenemos esperanza y un Presidente que puso la la mirada también desde el punto de vista del sector privado”.

- Ustedes participaron en reuniones para una “agenda corta” durante este Gobierno. ¿Esa mirada no existía antes?

- Yo valoro que al final de este Gobierno, no al inicio, se generaron declaraciones muy importantes. El Presidente Boric y sus ministros y autoridades sectoriales declararon la importancia de la salmonicultura y eso claramente es un gran paso. Lo que pasa es que le faltó pasar de las declaraciones a las acciones. Es una buena noticia que haya habido una agenda corta, que era bastante transversal, pero por supuesto que quedamos al debe, porque quedamos en los titulares.

- De esos acuerdos transversales, ¿no se materializó ninguno?

- Se hicieron algunas cosas administrativas, cosas de interpretación (...) pero lo realmente relevante que tenía un impacto en el desarrollo y crecimiento de la industria, lamentablemente no se materializó y veo difícil que en las próximas semanas se haga.

- Las declaraciones que sí hizo el Gobierno, para una industria cuya reputación se ha visto afectada por críticas ambientales, ¿significan un cambio relevante?

- Indudablemente es bueno que una coalición política que se define como ecologista y feminista se dé cuenta de que esta industria le cambió la cara al sur de Chile, que es el segundo producto más exportado del país y que llegamos a 100 mercados. Que por algo el mundo demanda salmón chileno. Es bueno que haya pasado eso.

- La preguntas es: ¿la industria es compatible con un Gobierno ecologista y feminista?

- Sí, por supuesto, y eso al final lo dice no solamente esta industria, sino el mismo Gobierno en el minuto que hace una agenda corta, en el minuto en que el Presidente Boric celebra que el salmón chileno está en la mesa de los japoneses y japonesas. Nos faltaba sentarnos juntos y eso lo logramos.

Las nuevas autoridades

- ¿Se ha reunido con las nuevas autoridades? ¿Qué medidas son urgentes para el sector?

- De la misma forma con que hemos trabajado con el actual Gobierno, preparamos y presentamos propuestas a las nuevas autoridades. Buscamos aquellos temas que fueran de alto impacto, pero de rápida implementación y resolución, que ojalá fueran temas reglamentarios de exclusiva discreción del Ejecutivo. Una nueva Ley de Acuicultura no va a llegar de la noche a la mañana, mientras llegue ese momento, tenemos que ser pragmáticos y ponernos a disposición del Gobierno. Por supuesto que hay un listado mayor, la Ley Lafkenche, la de Acuicultura…pero eso va a tardar un poco más.

- Para un “Gobierno de emergencia”, ¿cuáles son las emergencias de la salmonicultura?

- Microrelocalizaciones: moviéndonos un poco vamos a poder tener mejores fondos marinos, condiciones productivas y medioambientales. Resolver la definición de producción es fundamental, que es asumir e incorporar los distintos factores de erros que tienen, por ejemplo, las máquinas que cuentan peces.

- ¿Y qué le pareció el nombre de Osvaldo Urrutia en Subpesca?

- Ya me comuniqué con él, le envié felicitaciones. Nos pusimos a disposición y esperamos juntarnos con él en cuanto asuma. Y bueno, también nos comunicamos por el incendio de Farmavet, que es algo bien complejo y relevante.

- ¿Y el de Patricio Melero como presidente de SalmonChile?

- Tuvimos una muy buena reunión, él tiene muhca experiencia en el mundo político y hemos construido por años una buena relación. Es importante haber conversado de los distintos roles que tenemos. Nosotros representamos a productores de salmón, SalmonChile todo el ecosistema de la industria y está integrado verticalmente. Eso nos da propósitos y agendas distintas. No me cabe duda que vamos a poder trabajar en conjunto, cada uno en sus roles.