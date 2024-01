SMA formula cinco cargos contra Agrícola AASA por incumplimientos en RCA de sus planteles porcinos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Durante la tarde del lunes la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) dio a conocer que formuló cinco cargos -cuatro de carácter grave y uno leve- en contra de la empresa Agrícola AASA Ltda., titular de la Unidad Fiscalizable “Planteles Pirámide de Mallarauco”, ubicada en la comuna de Melipilla.

La entidad detalló que a través de nueve denuncias ciudadanas, sumado a la colaboración de la municipalidad de Melipilla, se realizó un análisis de informes de fiscalización efectuados por la Oficina Regional de la SMA Metropolitana en los años 2016, 2020, 2021 y 2022, además de un requerimiento de información en 2023.

Estos estudios revelaron diversos incumplimientos por parte de la entidad en relación con las condiciones, normas y medidas establecidas en sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), los cuales abarcan áreas como la producción de cerdos, el volumen de purines generados, la aplicación de fertirriego, el plan de gestión de olores (PGO) y la carencia de una tubería adicional para el transporte de purines.

“Es importante que las empresas del sector agropecuario cumplan las condiciones operacionales y compromisos establecidos en sus permisos ambientales, para evitar la afectación a las distintas matrices ambientales y a la calidad de vida de las personas”, explicó el jefe de la Oficina Regional Metropolitana, Esteban Dattwyler.

Las infracciones graves podrán ser objeto de revocación de la resolución de calificación ambiental, clausura, o multa de hasta 5 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA) cada una, equivalentes a $ 3.800 millones a valor actual. Mientras que las infracciones de carácter leve consideran una multa de hasta 1.000 UTA, es decir, $ 775 millones, también a valor actual.

Cabe precisar que la empresa tendrá 10 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento, y 15 días hábiles para formular sus descargos, ambos plazos contados desde su notificación.

Antecedentes del caso

La Unidad Fiscalizable de la firma se compone por los planteles denominados Campesino y Basal, donde el primero considera actividades de reproducción, maternidad y engorda de porcinos en 79 planteles, con una capacidad total para albergar 67.260 cerdos y una producción de 2.600 cerdos gordos a la semana, generando un caudal medio de 800 m3/día de purines.

Mientras tanto, en el segundo plantel se ejecutan actividades de reproducción y maternidad de porcinos, abasteciendo el 43% de los lechones que crecen en el plantel Campesino, generando un caudal de 80 m3/día de purines.

En este segundo caso, aseguró la SMA, la empresa superó el límite de producción de cerdos por sobre lo autorizado; el volumen diario y mensual de purines que ingresa al biogestor del plantel Campesino entre abril de 2021 y mayo de 2023, y la proporción de purín tratado del fertirriego entre diciembre de 2020 y julio de 2023.

Además, la entidad señaló que la firma incumplió el PGO en el plantel Basal, “ya que la fracción sólida (guano) no se almacenó en contenedores estancos, no se retiró con frecuencia diaria, y no se construyó una tubería adicional para el transporte de purines entre ambos planteles para situaciones de contingencia”.