Sodexo cambia nombre de su negocio de Beneficios a Pluxee

Con un cambio originado desde la matriz de la empresa en Francia, Sodexo profundizó la separación entre sus dos líneas de negocios: la de alimentación mantendrá el nombre, pero el área de Beneficios e Incentivos pasó a llamarse Pluxee.

La semana pasada ya se realizó el lanzamiento de la nueva marca en Chile y el logo y la interfaz de las plataformas digitales ya fueron modificados.

“Nosotros estamos en un ecosistema en el que uno de los beneficios es la alimentación. Entonces, si bien se nos conoce porque la alimentación es lo más grande, hacia el futuro, no es lo único. Por eso reinventarse es importante y así crear una identidad propia; tomar el pilar de alimentación como uno fundamental, pero no como el único”, explica Gonzalo Hernández, ahora gerente general de Pluxee en Chile.

El ejecutivo señala que siempre Sodexo tuvo dos compañías diferentes, pero que ahora, con el cambio de nombre, también se busca que eso quede definido con mayor claridad.

Mejoras tecnológicas

¿Qué cambiará? Hernández dice que las nuevas plataformas vienen acompañadas de una inversión en tecnología, ya que uno de los principales objetivos es mejorar la experiencia de los servicios.

“Por ejemplo, muy pronto vas a tener una experiencia de pago con código QR (...) Va a ser más moderna, la plataforma donde haces todos los pedidos también va a mejorar”, afirma.

Detrás de estos cambios, también hay una intención de poner foco en el crecimiento de la industria. En Pluxee estiman que en Chile entre 8 mil y 10 mil compañías privadas tienen contratados servicios de beneficios y Hernández considera que el mercado, en un escenario ideal, incluso podría crecer 10 veces.

“Ambicionar 100 mil empresas en un ecosistema de más 1,2 millón en Chile, pudiese ser un número interesante”, plantea el gerente, aunque subraya que este número es “el sueño”. En particular, en Pluxee, tienen cerca de 3 mil firmas como clientes.

Ecosistema

Hernández agrega que hoy tienen una serie de compañías con las que, en sociedad, promueven el concepto de bienestar.

Por ejemplo, tienen acuerdos con diversas empresas como Buk, especializada en Recursos Humanos; Destácame,del rubro de salud financiera; OK to Shop, que se enfoca en preferencias alimentarias, por ejemplo, para detectar productos aptos para veganos y celíacos; Cuponstar, plataforma de descuentos; y GoodMeal, aplicación para adquirir productos que distintos negocios no vendieron en un día, a un precio reducido.

“Pluxee va a estar rodeado de empresas amigas, que tienen un propósito similar”, explica Hernández.

El ejecutivo argumenta que esto forma parte de una nueva forma de mirar el mercado y que, para sus socios, especialmente para los que están partiendo, puede ser un buen aumentador para sus marcas. En ese sentido, apunta a que muchas de estas firmas con las que tienen convenios son startups, “algunas más maduras, otras menos, pero que el hecho de estar con nosotros obviamente que les permite acelerar su crecimiento”.

Respecto al escenario actual y sus efectos para la industria, Hernández dice que “no es sorpresa para nadie que la actividad económica está deprimida, pero la mirada de Pluxee es optimista. Mirando hacia adelante, lo que uno espera es que estos ciclos tienen un principio y tienen un fin, y lo que se está haciendo hoy día es prepararse para que, cuando la industria se reactive, este tipo de temas estén en la mesa”.