Venta de autos eléctricos en el mundo se enfría: grandes fabricantes ajustan planes y despiden personal ¿Qué pasará en Chile?

La venta de automóviles eléctricos se está enfriando. Después de varios años de un sostenido crecimiento, en el mercado europeo se percibió una fuerte baja durante el primer trimestre de 2024. Esto se refleja en los datos de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), que muestran que la comercialización de esta tecnología cayó un 11,3% en los primeros tres meses del año con hasta 134.397 unidades. De acuerdo al informe, si bien el estancamiento comenzó en octubre pasado, esta tendencia se consolidó al inicio del actual ejercicio.

Con este escenario de fondo, fabricantes como Ford, Tesla o Nissan, comenzaron a ajustar sus planes comerciales, los cuales no sólo incluyen recortes de personal, sino que además rebajaron su apuesta electromóvil y pusieron las fichas a una tecnología intermedia: los híbridos.

De hecho, en este mismo reporte se nota el cambio composición del mercado del automóvil. Los autos eléctricos de batería cayeron hasta un 13% de participación de mercado a marzo, mientras los híbridos aumentaron a un 29% de la torta en el mismo período. El resto corresponde a combustión interna.

“Hay una racionalización de grandes estrategias que fueron anunciadas por varias marcas hace algunos años atrás (...) Había mucho de deseo y poco de análisis”, dijo Ignacio Funes, director de Toyota Chile.

Cambios de planes

Desde una tradicional empresa como General Motors hasta un disruptivo Tesla, todas los fabricantes comenzaron a hacer ajustes en sus planes en los últimos meses ante el enfriamiento de las compras de vehículos eléctricos.

El más reciente ocurrió hace unos días, cuando Bloomberg informó que Ford está reevaluando construir una gama totalmente eléctrica. Al parecer el model-e de la compañía tiene más problemas de venta, por ello -explicó ese medio-, Ford empezó a cancelar pedidos de baterías para reducir la presión financiera de los compromisos con grandes proveedores.

Antes, otro anuncio que remeció al mercado eléctrico fue el de General Motors, quien en 2023 señaló que abandonará sus objetivos de fabricar 100.000 vehículos eléctricos en la segunda mitad de ese año, además de reevaluar otros 400.000 en los seis primeros meses de 2024. A la fecha, todavía no anuncia cuando retomará esos planes.

Uno de los actores del segmento eléctrico más conocidos es Tesla, que lleva más de una década impulsando esta tecnología. Pero hasta la empresa de Elon Musk no se salvó de los cambios. Hace un mes, Tesla sorprendió con un recorte del 10% de su plantilla, como parte de una reducción global para hacer frente a la desaceleración. Si la compañía aplica el total de despidos, se trata de 14.000 empleados menos.

¿Qué pasa en Chile?

El director de Toyota Chile, Ignacio Funes, comentó a DF que lo que está pasando a nivel mundial es un efecto de “racionalización de grandes estrategias que fueron anunciadas por varias marcas hace algunos años”. Al respecto, el ejecutivo indica que “sin desmerecer ni ser peyorativo, había mucho de deseo y poco de análisis de un sentido de realidad”.

La compañía japonesa fue uno de los pocos actores que apostó por una estrategia híbrida y hoy no sólo es la compañía que más vende en el mundo, sino que ese efecto también se trasladó a Chile.

El secretario ejecutivo de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza, recordó que la tasa de penetración de vehículos eléctricos es muy baja, pese a que en abril tuvo un salto tras la entrada de Tesla y BYD, con lo cual el mercado terminó con 1.400 unidades eléctricas vendidas ese mes. En un inicio, el gremio esperaba que para 2025 las ventas de autos eléctricos superara el 5% del mercado -consolidando la salida de la etapa de adopción temprana y entrar a la masificación-, pero a un año de este anuncio el dirigente duda del logro de esa meta, por cuanto todavía no alcanzan el 1%.

“El mundo está en un minuto de inestabilidad y este cambio tecnológico hacia lo 100% eléctrico está tomando más tiempo. Todos vamos a llegar a la meta, pero nos tomará más tiempo, por eso Europa sacó el pie del acelerador”, apuntó. Y es que la Comisión Europea está evaluando cambiar su meta de vender 100% autos eléctricos de 2035 a 2040.

“Chile es un mercado de importación, por eso tenemos que estar atentos a los tiempos que se viven en el extranjero para ver cómo se aplicará la norma chilena. Además, falta una estrategia de electromovilidad porque todavía no hay una bajada. En 2020 se publicó la intención de transitar a la electromovilidad, pero vemos que es un acuerdo privado-privado, y no público-privado, porque desde el Estado no hay nada concreto”, aseveró.

