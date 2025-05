Walmart advierte que no puede mantener el precio indefinidamente ante la inminente imposición de aranceles

Walmart Inc. registró otro trimestre de sólido crecimiento en ventas y ganancias, pero advirtió que los aranceles y la creciente turbulencia económica significan que incluso el minorista más grande del mundo espera comenzar a aumentar algunos precios este mes.

Las ventas aumentaron un 4,5% en las tiendas Walmart de EE.UU. abiertas hace al menos un año durante el trimestre finalizado el 30 de abril, mientras que las ganancias ajustadas fueron de 61 centavos por acción. Los resultados son mejores de lo que esperaban los analistas de Wall Street, lo que sugiere que la decisión de bajar los precios para ganar cuota de mercado está dando sus frutos para el minorista.

Aun así, los expansivos aranceles intermitentes del presidente Donald Trump no han perdonado a la empresa. El crecimiento de las transacciones se desaceleró con respecto al año anterior y las ventas fueron irregulares, con los productos de alimentación y farmacia aguantando, mientras que la mercancía general se desplomó. Se espera que los aumentos de precios, impulsados ​​por los productos comerciales, pronto lleguen a los anaqueles.

"Si aún no lo han visto, sucederá en mayo y luego se hará más pronunciado", dijo el director financiero, John David Rainey, sobre el aumento de precios en una entrevista.

Las acciones de Walmart subieron un 2,2% en la sesión previa a la apertura del mercado. La acción había ganado un 7,2% este año hasta el miércoles, superando al índice S&P 500, que se mantuvo prácticamente sin cambios.

"Falta de claridad"

Si bien la compañía planea mantener sin cambios sus previsiones de ventas y beneficios para todo el año, optó por no ofrecer información sobre los ingresos del trimestre en curso debido a la imposibilidad de predecir con certeza que "las negociaciones comerciales en curso cambian cada semana, y en algunos casos, cada día", declaró la compañía el jueves. "La falta de claridad existente en el dinámico entorno operativo actual dificulta enormemente las previsiones a muy corto plazo".

La gama de resultados es "bastante extrema", dijo Rainey, y agregó que la compañía se está preparando para un impacto mayor de la guerra comercial y el malestar económico general en los próximos meses.

La guerra comercial de Trump ha trastocado las operaciones de empresas de todos los sectores. Si bien se espera que los acuerdos temporales, incluido el último acuerdo de 90 días con China, alivien la presión a corto plazo sobre la cadena de suministro, el latigazo ha dificultado la respuesta o la planificación de las empresas.

La mayoría de las empresas orientadas al consumidor han reportado resultados débiles en las últimas semanas, atribuyéndose a la volatilidad de la demanda y las perturbaciones económicas. Procter & Gamble Co. y Kraft Heinz Co. recortaron drásticamente sus previsiones anuales, mientras que Southwest Airlines Co. y otras aerolíneas han expresado su preocupación por una recesión inminente. Solo unas pocas, como Tapestry Inc., han publicado informes optimistas.

Punto de ruptura

Los resultados de Walmart ahora aumentan la presión sobre los competidores que deben informar en las próximas semanas, incluidos Home Depot Inc. y Target Corp. El desempeño del minorista también tiende a servir como un barómetro de la economía estadounidense, por lo que el hecho de que Walmart haya tenido un buen desempeño pero aún esté advirtiendo a los inversores de más problemas arancelarios en el futuro es una señal ominosa.

“Es un entorno difícil para operar en el comercio minorista en este momento, con precios que suben de esta manera. Realmente no ha habido un precedente histórico de precios que hayan subido tanto y tan rápido”, dijo Rainey. “Sin embargo, la magnitud de los aumentos arancelarios es tan grande que los minoristas no pueden absorberlos por sí solos”.

Hasta el momento, no se han registrado cambios importantes en los precios en la industria, afirmó Rainey, aunque los aumentos arancelarios están afectando a las tiendas y Walmart prevé que se acentuarán a medida que avance el año. La compañía afirmó que monitoreará estos cambios y cómo responden sus competidores.

Walmart está mejor posicionado que otros minoristas para afrontar diversos desafíos. Su cadena de suministro global le permite abastecerse de productos de una amplia gama de regiones, mientras que su escala le permite negociar mejores acuerdos con los proveedores.

Conocida por sus precios bajos, la empresa suele tener un buen desempeño en épocas de dificultades económicas, cuando la gente busca ofertas. Sus operaciones digitales también le están dando una ventaja a Walmart. El minorista está atrayendo a más compradores con sus servicios de recogida y entrega, y atrayendo a más compradores de altos ingresos para comprar comestibles y artículos como medicamentos para el resfriado y productos para bebés.

La publicidad y las unidades más nuevas están generando márgenes de ganancia más altos que sus operaciones principales en tiendas, lo que le da margen para invertir en precios y otras partes del negocio.

Walmart dijo que su negocio en línea registró una ganancia trimestral por primera vez durante el último período.

Hablando durante el día de analistas en abril, los ejecutivos de Walmart dijeron que veían el entorno arancelario como una oportunidad para ganar participación de mercado y señalaron su intención de mantener los precios bajos.

Aun así, se ha observado una mayor volatilidad en las ventas semanales y se han señalado factores que ejercen presión sobre las ganancias a corto plazo: la empresa quiere estar preparada para invertir en precios a medida que se implementan los aranceles, y los consumidores están comprando más alimentos que tienden a tener márgenes más bajos. Categorías como electrónica, artículos para el hogar y artículos deportivos se han visto afectadas, mientras que el aumento de los precios de los huevos también fue notable en el trimestre.