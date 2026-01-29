Click acá para ir directamente al contenido
CEO de Freeport: "Tenemos que ser mucho más innovadores como industria. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma que las hemos hecho en el pasado"

Esto, dijo Kathleen L. Quirk, si se piensa en cómo se va a duplicar la producción en los siguientes 15 años para poder satisfacer las demandas que vienen con la transición energética.

Por: Karen Peña, enviada especial a Panamá

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 09:30 hrs.

<p>Kathleen L. Quirk, presidenta y directora ejecutiva de Freeport-McMoRan Inc.</p>

