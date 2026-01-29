CEO de Freeport: "Tenemos que ser mucho más innovadores como industria. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma que las hemos hecho en el pasado"

Esto, dijo Kathleen L. Quirk, si se piensa en cómo se va a duplicar la producción en los siguientes 15 años para poder satisfacer las demandas que vienen con la transición energética.

Con un claro mensaje respecto a que se tiene que ser más innovador como industria sinceró este miércoles la presidenta y directora ejecutiva de la gigante minera estadounidense Freeport-McMoRan Inc., Kathleen L. Quirk, en el marco de su participación en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se realiza en Panamá, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

En un panel titulado "La agenda de los minerales estratéticos en América Latina y el Caribe", donde compartió con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) Jorge Riesco, recordó de entrada que la minera tiene presencia también en Chile y Perú, y que esperan tener operaciones a futuro en Colombia.

La CEO reflexionó que cuando se piensa en lo que se debe hacer es importante establecer no solamente palabras, sino también confianza en los gobiernos donde hay que operar. "Cuando entramos a un proyecto entramos para el largo plazo. Entonces, muchos de los lugares donde opera Freeport incluye operaciones en Latinoamérica, Estados Unidos, Indonesia. Hemos estado operando por más de 100 años en algunos", describió.

En esa línea, relató que "cuando uno es parte de un proyecto, es parte de la comunidad y tiene que pensar en las cosas desde el lente de las personas que están siendo afectadas por lo que estamos haciendo. Y, por supuesto, el cobre y otros minerales se requieren para economías del futuro y demás, es muy emocionante todo lo que está pasando". Esto último, dijo, respecto a la tecnología y cómo los metales están jugando cada vez un rol más importante.

Eso sí, advirtió que no significa que haya que reducir estándares para hacer una minería responsable y sostenible: "Y no solamente se trata de palabras, sino de lo que hacemos, la confianza que construimos con las comunidades y con los gobiernos por un período largo".

Considerando que las decisiones de inversión dependen de diversos factores como la estabilidad regulatoria o los precios de la energía, Quirk fue consultada sobre cómo combinan todos esos elementos para lograr mantener o aumentar los niveles actuales de producción y adicionalmente seguir invirtiendo en temas de innovación y de mayor eficiencia y sostenibilidad.

En términos de tomar decisiones de inversión, reiteró que son decisiones a largo plazo. Por lo tanto, -dijo- "uno quiere ir realmente en donde estén los más grandes recursos". "Uno nunca va a encontrar exactamente la situación perfecta, pero finalmente se necesita mucha inversión inicial", reconoció.

"Cuando pensamos en lo que tiene América Latina y cuando pensamos en el cobre, el 40% del cobre se produce de América Latina, principalmente de Chile y de Perú. Entonces, estos son países de los que uno quiere formar parte. ¿Por qué? Porque ellos forman parte del tejido o de la industria del cobre. Hay experiencia en la fuerza laboral, tienen infraestructura también, sabemos qué es lo que se necesita a largo plazo para poder estar en la industria. Entonces, estos son factores que son positivos para la inversión", afirmó.

Sin embargo, la CEO lanzó una advertencia: "Si pensamos en cómo vamos a duplicar la producción en los siguientes 15 años más o menos, para poder satisfacer las demandas que vienen con la transición energética o cosas como -por ejemplo- la demanda de electricidad que va a venir de los centros de datos y de nuevas tecnologías, tenemos que ser mucho más innovadores como industria. No podemos seguir haciendo las cosas de la misma forma que las hemos hecho en el pasado".

La CEO explicó que realmente se necesita mirar como industria cómo poder aprovechar estas tecnologías, cómo poder sacar mucho más de los recursos que ya se tienen. "Ha habido mucha conservación de energía, de agua y hay muchos de esos proyectos. Chile ha hecho un excelente trabajo en términos de la sostenibilidad, con todo el tema de agua, los proyectos de desalinización que han hecho con la energía renovable. Perú tiene energía hidroeléctrica, pero tenemos que hacer mucho más cuando se trata de energía, innovación. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo en Freeport", destacó.

Quirk comentó además que ahora los gobiernos están diciendo que no quieren enviar todo a China sino procesar más en el mundo occidental. "Y una de las cosas que estamos haciendo en Freeport es que tenemos fundidoras en Estados Unidos, en Indonesia, en España, pero también estamos utilizando abordajes novedosos para poder recuperar el cobre de diferentes formas sin tener que utilizar las fundidoras. Una de las cosas que hemos hecho en Estados Unidos y Chile es que tenemos tecnologías que nos permiten a nosotros producir metal de cobre sin tener que procesarlo en fundidoras", recordó.

Y sentenció: "Nosotros siempre decimos que la necesidad es la madre de la invención. Tenemos que ser mucho más innovadores como industria".

En cuanto a América Latina, coincidió en que "tenemos que colaborar más en las diferentes regiones para poder adaptar nuevas tecnologías, para poder mejorar nuestra situación, mejorar el entorno regulatorio, pero la tecnología realmente es importante, es una oportunidad muy importante para nuestras industrias a futuro".

"Homologación institucional"

El representante de Chile del sector minero en el panel planteó que en el país se ha recorrido un largo camino en minería. "La organización que yo represento tiene ya 142 años de existencia representando la minería en Chile y siempre hemos tenido más o menos el mismo problema de garantizar para los mineros derechos y una institucionalidad que les permita extraer, procesar y vender sus minerales. Y la gracia es que hemos podido hacerlo a lo largo del tiempo, garantizando la participación en esta industria de pequeños, medianos y grandes productores", dijo Riesco.

En su intervención, reflexionó que el boom de la gran minería en Chile data recién de los años 90, pero la institucionalidad ya existía. Sobre qué nivel de reformas se necesitaría, indicó que "necesitamos crear una región en donde haya una cierta homologación institucional que permita generar un polo de desarrollo minero a partir de garantizar esas condiciones mínimas de funcionamiento para todos los mineros. Pero no cualquiera minería. Y esa misma institucionalidad que hemos ido complementando va considerando elementos de protección ambiental, de relacionamiento comunitario, que son activos del país para garantizar la explotación minera".

Y replicó: "¿Qué nos ha pasado en el último tiempo en Chile? Que la gestión de esos activos, legislativos y normativos, creemos nosotros que no ha sido todo lo eficiente y adecuada, pero a nivel de reforma, si lográramos implementar algún sistema que reúna esas condiciones: certeza institucional e institucional, no solo para la minería, sino que para las comunidades y los habitantes de los países, creo que ganaríamos mucho".

Un tema que se abordó en la instancia es cómo avanzar en las cadenas de valor agregado. En esa línea, en el caso del litio, se recordó que en Chile se está buscando un modelo que no solo incluye extracción sino que permita una mayor industrialización. A juicio de Riesco un punto de partida importante es que los minerales críticos tienen una validación ética importante hoy. "El hecho de que haya tanta necesidad empuja a una responsabilidad nuestra de producirlo. Y también la tranquilidad de que al hacerlo de manera sustentable estamos cumpliendo una finalidad", sostuvo.

Lo siguiente -añadió- "es la pretensión de que además dejemos de exportar o vender al mundo minerales más en bruto o en concentrados como el cobre. Ahí -advirtió- hay que hacer una prevención: "No necesariamente toda industrialización significa una agregación de valor del producto".

"La estrategia que ha ido desarrollando el Gobierno es adecuada en el sentido de exigir en los contratos que el Estado tiene derecho a otorgar para la extracción de litio algún grado de refinación. Por lo tanto, eso debería presionar a las empresas que quieran participar del negocio del litio a agregar refinación", señaló.

Pero en el caso del cobre es distinto, planteó Riesco: "No necesariamente el hecho de poner capacidad de fundición y refinería en Chile va a agregar valor. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso y ver qué elementos se privilegia. En el caso del cobre por lo menos, y otros metales, hay un elemento geopolítico que obliga de alguna manera a agregar industrialización a los productos si queremos independizar un poco nuevamente del factor China como comprador único de los minerales".

A su juicio, la agregación de valor hay que verla con cuidado, donde "probablemente en lo que podamos hacer algo y que pudiéramos trabajar todos juntos es en otro tipo de agregación que se suma a la justificación hoy día ética que tiene la extracción de minerales, cobre, litio y otros minerales necesarios para la transición energética y la descarbonización. Y es de alguna manera dotar a esa industria de una justificación de ventaja, de crecimiento, de casi orgullo a nivel del país".

Riesco comentó a la audiencia que en Chile se viene saliendo de una seguidilla de incendios forestales de gran magnitud, "bosques nativos que no se tocaban y sin embargo se incendiaron". "Si hubiera una empresa que pudiera cuidar ese patrimonio, a lo mejor evitaríamos ese tipo de desastres. Bueno, la minería extendida a lo largo y ancho de nuestro país realiza muchas tareas en ese sentido. Entonces creo que hay un desafío de incorporar valor agregado, no solamente económico, sino que también cultural y social a la explotación minera que de alguna manera es una responsabilidad que compartimos entre los gobiernos, el Estado y las propias compañías, los propios mineros", puntualizó.

Duplicar la producción

En cuanto a lo que les gustaría reportar sobre el estado de la minería en América Latina si dentro de 10 años CAF los vuelve a invitar a este escenario, la CEO de Freeport dijo esperar que pensemos en una industria "que hubiésemos tenido mucho éxito en duplicar nuestra producción en la siguiente década".

"No es algo fácil de hacer, créame, en lo absoluto. Sé que va a haber mucha inversión que se tiene que hacer, pero si tenemos éxito al hacerlo y en tener una mente abierta a las nuevas tecnologías, al cambio, hacia las cosas más eficientes y agilizar más la industria, desarrollar la confianza con las comunidades, mejorar nuestra confianza con los gobiernos, las comunidades, si podemos duplicar la producción, va a ser un mundo mucho mejor", enfatizó. Esto, dijo, porque "el cobre se va a utilizar en cosas para que la gente, las vidas de nosotras sean mucho más simples, más conectadas, un mundo más limpio. Y me encantaría ser parte de esa aventura a futuro".

En tanto, Riesco instaló que la alta demanda que se prevé para el cobre, para los otros minerales, no es una seguridad para la minería, es una ventana. "Quiero transmitir un cierto sentido de urgencia. No podemos dejar pasar esta oportunidad, esta ventana, y tenemos que hacer algo luego. Por lo tanto, 10 años más a mí se me ocurre que es mucho. Creo que debiéramos en 10 años ya tener implementado todos los proyectos que se pudieran hacer hoy día y tener una cartera igual a los proyectos que ya hemos implementado para el futuro", lanzó.

Según explicó el dirigente gremial, "esa ventana implica la responsabilidad de que como países con recursos no nos centremos solo en los recursos. No es una garantía, insisto, tenemos que producir lo que el mundo va a demandar, porque o sino lo que va a pasar es que van a buscar alternativas y vamos a perder esa oportunidad".

Asimismo, Riesco recalcó la necesidad de incluir en este desarrollo a la pequeña minería, argumentando que uno de los factores de éxito de Chile es nunca haberla abandonado.