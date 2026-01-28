Mas aborda la fallida designación de Santiago Montt como ministro de Minería: "Esas son decisiones del Presidente y él tiene toda la libertad de armar sus equipos como quiera"

El futuro biministro de Economía y Minería indicó que está buscando un "buen equipo" y que quiere con ellos terminar de estructurar la agenda de prioridades "para que se hagan dueños de esa responsabilidad".

Desde Panamá, donde acompaña al Presidente electo José Antonio Kast, el futuro biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al trabajo que está realizando de cara a asumir las carteras el próximo 11 de marzo.

Sin embargo, el exvicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) también abordó su polémica designación, ya que quedó a cargo finalmente de dos carteras tras la abrupta baja del abogado y exCEO de Andes Copper, Santiago Montt.

En conversación con Diario Financiero en la capital panameña, consultado por si considera que ha sido un ministerio más bien de emergencia considerando que se sumó la cartera a Economía tras ser bajado Montt como timonel, Mas afirmó: "Esas son decisiones del Presidente y él tiene toda la libertad de armar sus equipos como quiera".

El próximo secretario de Estado indicó que están trabajando los equipos para definir su gabinete en ambas carteras. "Hay hartos cargos que llenar. Estamos coordinando las reuniones de entrega con los distintos ministerios. En mi caso, con estos dos ministerios, y al 11 de marzo vamos a llegar con las prioridades con estos equipos que estamos por terminar de elegir".

Frente a la agenda con la que aterrizará al mando de Economía y Minería, comentó que hay una que es evidente para un Gobierno de emergencia, como el tema de los permisos, pero -advirtió- "queremos con los equipos terminar de estructurarla para que se hagan dueños ellos de esa responsabilidad".

En esa línea, sobre el perfil de los subsecretarios que se está buscando, Mas declinó adelantar detalles, pero aseguró: "Estamos buscando un buen equipo".

Mas acompañó este miércoles a Kast en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se realiza en Ciudad de Panamá, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Tendrá durante la tarde algunas reuniones y luego regresará a Chile hoy en la noche. Una de esas citas será con el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

Sonami se desmarca de las críticas

Tras el anuncio del gabinete que acompañará a Kast, hubo críticas, siendo las más duras las expresadas por la Cámara Minera de Chile, ya que el Ministerio de Minería quedará a cargo de un biministro.

Consultado por cómo responde a esos cuestionamientos, Mas declinó referirse al respecto: "No me voy a meter ahí".

Sin embargo, con el correr de los días parece ser que las aguas se calmaron, al menos en la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) que había reconocido hace unos días -aunque en un tono más calmo- que no compartía la decisión de que el Ministerio de Minería quede a cargo de un biministro. Así lo dejó en evidencia el presidente del gremio, Jorge Riesco, quien también llegó al foro en Panamá al ser convocado como panelista en uno de los espacios de conversación.

"Nosotros nos vamos a adecuar a lo que se ha resuelto. Creemos que podemos tener incluso algunas ventajas. Vamos a tener un ministro sentado mucho más cerca del Presidente. Vamos a tener a la minería de alguna manera en el corazón del equipo económico del nuevo Gobierno y probablemente recibiendo colaboración y trabajando en coordinación con los demás ministerios, si es que esa coordinación funciona a través del Ministerio de Economía", sostuvo Riesco al ser consultado por Diario Financiero.

De esta manera, añadió, "creo que podemos sacar una ventaja enorme de esta configuración, que puede que haya salido un poco por casualidad, pero que dependiendo del trabajo que hagamos y de la coordinación que tengamos, de la colaboración que logremos generar, puede ser muy positivo".

Y remató: "A la inquietud inicial y a la reacción visceral, lo que hay que hacer es agregar análisis, agregar datos, datos concretos y dar la oportunidad de poder trabajar, que es lo que siempre hemos hecho como gremio con más de 142 años de existencia".

Así, frente a lo sucedido con Montt, lanzó: "Eso ya es anécdota". "Hoy día hay que mirar para adelante. Tenemos una excelente persona a cargo del ministerio y, como digo, a lo mejor el diseño nos termina favoreciendo para lo que hay que hacer en el tiempo inmediato", enfatizó.