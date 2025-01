Las mayores M&A de la década en la minería del cobre: deals con activos en Chile superan los US$ 11.000 millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Motivadas por expandir sus negocios en cobre, las gigantes Rio Tinto y Glencore sorprendieron tras conocerse que se encuentran en conversaciones para fusionar sus negocios, lo que podría resultar en el acuerdo más grande de la historia de la industria minera.

La combinación de ambas crearía un Goliat aún mayor que BHP, líder mundial del sector avaluado en US$ 126 mil millones, en un contexto en que la industria cuprífera ha visto una serie de transacciones ante la creciente demanda por el metal y las dificultades de las grandes firmas para aumentar su producción.

En la última década (2013-2024), se registran al menos 19 transacciones M&A (fusiones y adquisiciones, por su sigla en inglés) sobre los US$ 1.000 en el mundo del cobre. Cinco de ellas con activos chilenos y una, la más reciente, con un recurso binacional en la frontera con Argentina, en el Distrito Vicuña. Estas seis últimas suman US$ 11.100 millones en conjunto.

Destaca la operación de 2014 cuando MMG de la china Minmetals compró la mina de cobre Las Bambas en Perú por US$ 8.000 millones, garantizando un suministro constante para el gigante asiático.

En 2022, BHP adquirió el 100% de las acciones del productor australiano OZ Minerals por US$ 6.420 millones; mientras que en 2013, First Quantum se hizo de la hoy clausurada mina Cobre de Panamá pagando US$ 5.820 millones.

Los activos en Chile

En julio, BHP y Lundin acordaron comprar el proyecto Filo del Sol de Filo Corp., ubicado en la frontera de Chile con Argentina, cuya adquisición por US$ 3 mil finalizó la semana pasada. La empresa conjunta alberga también el proyecto Josemaría de Lundin, por el que BHP pagó US$ 500 millones a su socia como contraprestación por el 50%.

Al tener parte chilena, desde lo legal Lundin contó con la asesoría en la transacción de Bofill Mir Abogados, mientras que BHP trabajó con Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).

En monto, le sigue la operación de 2021 en que Sumimoto Metal Mining vendió su 45% de la mina Sierra Gorda a la australiana South32 por un total de US$ 2 mil millones, con lo que la polaca KGHM Polska Miedz mantuvo el 55% restante.

Para la venta, Sumitomo contó con la asesoría legal de PPU; South23 se acompañó del estudio jurídico Cariola, Díez, Pérez-Cotapos; y Carey Abogados asesoró a KGHM.

En 2014, Lundin aterrizó en Chile con la compra del 80% del complejo minero Candelaria a la estadounidense Freeport McMoRan, asesorada por Bofill Mir. La fusión de Mantos Copper y la canadiense Capstone por US$ 1.400 millones, hizo que la primera pasara a llamarse “Capstone Copper Corp”. En el deal, Mantos Copper fue asesorada por la oficina en Santiago de la firma de abogados Baker McKenzie, mientras que Carey acompañó a Capstone.

Este último estudio de abogados también asesoró a la canadiense Teck en 2019, cuando vendió el 30% de su participación en Quebrada Blanca 2 a las japonesas Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Corporation, que contaron con la consulta de PPU, en una operación valorada en US$ 1.300 millones.

Destaca también la compra del 50% de Zaldívar por parte de Antofagasta Minerals a la canadiense Barrick Gold, por US$ 1.005 millones. Cada parte estuvo asesorada por Bofill Mir y Carey, respectivamente.

Escenario M&A 2025

El abogado y socio principal del área de Minería y Recursos Naturales de Boffil Mir Abogados, Pablo Mir, que desde hace 30 años trabaja en el rubro minero y ha participado junto el estudio en tres de las seis transacciones con activos en Chile, comentó a DF que son negociaciones “tremendamente complejas”. Requieren hasta 30 abogados de la oficina expertos en distintos temas.

Ante el aumento de este tipo de transacciones entre firmas cupríferas, dijo que “se está dando porque claramente el desarrollo de proyectos nuevos está cada vez más difícil, entonces las grandes compañías buscan, por la vía de fusiones y adquisiciones, hacerse de mayores reservas”.

¿Cómo se ve el panorama de M&A para 2025? “El mercado del cobre está súper activo, hay muchos jugadores viendo el tema. Los saudí están tratando de entrar fuerte en el sector y, en mi opinión, veremos más transacciones del tipo de las que vemos en este ranking. Lo más probable es que algunas ya estén andando”.