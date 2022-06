Máximo Pacheco a los empleados de Codelco: “Ninguna de las 348 personas de la fundición Ventanas quedará sin trabajo”

Esta mañana, los trabajadores de Codelco ratificaron sus intenciones de paralizarse a nivel nacional, luego de que el gobierno anunciara el cierre de la fundición de la división Ventanas por nuevos episodios de contaminación ambiental. Afirmaron que el paro se concretará esta semana y señalaron que cuentan con el apoyo de más de 50 mil personas, incluyendo a contratistas y portuarios.

Dentro de este escenario, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, escribió una carta a los trabajadores de la estatal, donde les aseguró que “ninguna de las 348 personas de la fundición quedará sin trabajo. Seguirán siendo parte de alguna de nuestras otras divisiones si así lo desean y, si alguno prefiere postular a un plan de retiro voluntario especial, tendrá esa opción disponible”.

“Sabemos que nuestro trabajadores y trabajadoras son competentes, esforzados, bien entrenados, preparados y comprometidos con sus labores, por lo que incorporarlos en otras divisiones de Codelco será un aporte”, agregó el exministro de Energía.

Pacheco comenzó su carta diciendo que es un momento crucial en la historia de la empresa y que se está cumpliendo con dos peticiones, que son “terminar con la incertidumbre que acompañaba desde hace años a quienes operan en este proceso y asegurar el diálogo con las dirigencias sindicales de la división”.

Diego Hernández, presidente de Sonami: "Con el cierre de Ventanas, Boric está terminando lo que empezó Piñera"

Y continuó: “No ha sido una decisión fácil. Sabemos que los trabajadores y trabajadoras de la fundición han dado lo mejor de sí para que las mejoras medioambientales de los últimos años” sirvan para proteger el entorno de Puchuncaví y Quintero. No obstante, dijo que pese a ello y a los US$ 156 millones invertidos en Ventanas, no han sido “una solución definitiva que termine con el pesar de las 52 mil personas que viven en la zona que muchos llaman de sacrificio”.

Los argumentos para cerrar

El presidente de Codelco reiteró las estimaciones entregadas por la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, que dicen que la fundición produce el 62% del dióxido de azufre (SO2) de la zona.

Profundizó en que, si bien es cierto que muchas de las crisis ambientales no son responsabilidad de la división Ventanas y que en las últimas semanas existieron episodios que dejaron a casi 500 personas intoxicadas mientras la planta estaba detenida, “cada vez que ocurren estos lamentables incidentes se teje un manto de dudas sobre la fundición, Codelco y sus estándares operacionales”.

Para él, la idea de que con una inversión de US$ 54 millones se terminaría con el problema no es correcta, ya que solo serviría para disminuir las emisiones y mejorar su dispersión, pero que seguiría existiendo una exposición a nuevos peaks de gases contaminantes. Además, adicionó que se espara que las normas ambientales se vuelvan más restrictivas aún.

A los trabajadores

“Quiero decir que esta decisión es y será muy difícil; para los trabajadores y trabajadoras de la fundición Ventanas implica un vuelco en su forma de vida, pero es necesaria e impostergable y la desarrollaremos de la mando de cada uno de ellos y sus familias”, dijo Pacheco.

Comentó que demorará muchos años desmantelar la fundición y que eso requerirá mucho mano de obra, por lo que habrá nuevas oportunidades laborales para los contratistas: “Tomaremos medidas con distintas instituciones del Estado y organizaciones para generar un plan que ofrezca un horizonte de empleabilidad para todos y todas”.

Asimismo, dijo que no se “desentenderán de la pequeñas y medianas empresas de Enami” y que se harán cargo de seguir tratando esos concentrados, para lo que necesitan modificar las Ley 19.993 -legislación que regula la transferencia de la fundición y refinería de metales de esta empresa a Codelco-.

“Haremos todo lo que esté de nuestra parte para contribuir y viabilizar el proyecto de una nueva fundición moderna y sustentable que responda al interés nacional. El trabajo que se viene es enorme, pero tengo la convicción de que responde a la necesidad de asegurar un mejor futuro, especialmente para las comunidades, de las que forman parte las trabajadoras y los trabajadores de Ventanas y sus familias”, finalizó el presidente de Codelco.