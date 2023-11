Pacheco: “No podemos tener ninguna complacencia... hay que hacerse cargo y revertirlo”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Una mirada crítica, pero optimista de la situación de Codelco expresó ayer el presidente de su directorio, Máximo Pacheco. Ante la Comisión de Minería y Energía de la Cámara, aseguró que van a revertir la baja de producción a partir del próximo año, afirmando que ésta es la razón de fondo de la rebaja de la clasificación de riesgo tanto de Fitch como de Moody`s. Señaló que en el trimestre julio-septiembre de 2023, la producción llegó a 333.000 toneladas, 2,1% más que en igual lapso de 2022, lo que revela que la cuprera ya tocó fondo y están revirtiendo la situación.

Pese a ello, el presidente de la instancia parlamentaria, Jaime Mulet, le preguntó por qué confiar más en Codelco que en la opinión de las clasificadoras. Y Pacheco respondió: “Creo que nosotros tenemos un mejor conocimiento de las medidas que estamos tomando para revertir la situación actual, para revertir los resultados, recuperar la producción y para asegurarse que los proyectos estructurales puedan asegurar y mejorar su ejecución”.

En ese sentido, durante la comparecencia en la instancia señaló que ya han ingresado a tramitación los proyectos de Chuquicamata Subterránea (US$ 720 millones en ajustes al proyecto) y Ministro Hales (US$ 2.500 millones para extender la vida útil por 30 años) y que está en revisión de Cochilco la inversión en Rajo Inca, que ascendería a US$ 2.400 millones. También señaló que el Ebitda de 2023 se situará en los US$ 4.200 millones, por debajo del máximo de 2021, cuando superó los US$ 10.200 millones. Además, señaló que el Ebitda permitirá cumplir el compromiso de aportes al Fisco por US$1.411 millones.

No obstante, afirmó que “tenemos que hacernos cargos que esa situación de caída de producción, que es lo que a ellos (las agencias de riesgo) más les preocupa, tenemos que revertirla… tiene que ser una prioridad de Codelco recuperar su producción”, que este 2023 terminará en 1,315 millones de toneladas.

En el mismo sentido, “tenemos plena consciencia de que aquí no podemos tener ninguna complacencia y que mucho de estas cosas son errores que hemos cometido hace ya algunos años y que hay que hacerse cargo de ello y revertirlo”, señaló.

“Nada de lo que estamos haciendo hoy va a cambiar el resultado de la compañía mañana, estos negociosson de largo plazo”, enfatizó, al tiempo que estimó que al 2030 volverán a una producción de 1,7 millones de toneladas.

Pacheco insistió en que Codelco es, “por lejos, el negocio de Chile”, uno que le genera “US$ 12 millones diarios de utilidades” y que por lo mismo vale la pena seguir en él.