Proyectos de inversión de la gran minería tardan 4,3 años más de lo planeado y su costo aumenta 65%

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Cuánto se encarecen los proyectos de inversión y por qué, son las preguntas que intentó dilucidar el Centro de Estudios del Cobre (Cesco). Y para ello analizó 80 proyectos mineros entre 2006 y 2022. Las conclusiones son que, en promedio, los proyectos de gran minería se retrasan 4,3 años y se encarecen 65%, mientras que las inversiones de mediana minería se tardan 6,3 años más, pero su costo no sube tanto, sólo 11%.

“Se observa que históricamente, el Capex (gasto de capital) inicial de los proyectos de gran minería está alrededor de los US$ 1.200 millones y al final de este se estima cercano a los US$ 2 mil millones”, señaló el estudio. “Mientras que para la mediana minería estos empiezan con un costo de US$250 millones y terminan con un capex cercano a US$280 millones, que se traduce en un sobrecosto del 11%”.

La investigación reveló que en los primeros años de análisis, el costo promedio de un proyecto era de alrededor de US$ 500 millones, llegando a un máximo de US$ 3 mil millones en 2012, coincidiendo con el llamado "súper ciclo" de precios del cobre. No obstante, en los últimos seis años, el costo promedio ha estado rondando los US$ 2 mil millones.

El informe atribuye este aumento a factores como el envejecimiento de los depósitos, los retrasos en los proyectos, el aumento de los costos de ingeniería, la infraestructura adicional y los nuevos requerimientos sociales y ambientales.

Factores externos

Para el director ejecutivo de Cesco, Jorge Cantallopts, “si bien existen factores propios de las faenas como la caída de leyes y el envejecimiento de depósitos, que son inherentes a naturaleza de la minería, existen factores externos que también han afectado al desarrollo de nuevos proyectos. Con el "súper ciclo" del cobre que inició en 2006, hubo un boom de proyectos que llevó a un alza importante en la demanda de productos y servicios, lo que aumentó los costos de forma considerable”.

El reporte también señala que los sobrecostos y los retrasos son factores críticos para los proyectos mineros y tienen implicancias para el éxito o el fracaso de estos, la viabilidad financiera, la confianza de las partes interesadas y el crecimiento de la industria.

Asimismo, el informe detalla el retraso que enfrentan los proyectos mineros grandes, correspondientes a 78% del universo analizado, y medianos, que alcanzan 22% de la cartera. Sin embargo, el informe señala que el costo de la demora para los proyectos mineros medianos es mucho menor que el de los proyectos de la gran minería, debido al tamaño de estos.

Por su parte, la coordinadora de estudios de Cesco, Constanza Araya, agregó que “para avanzar y abordar estos desafíos, es necesario promover la gestión del conocimiento, la colaboración entre empresas y la búsqueda de soluciones innovadoras para construir una industria minera más robusta y resiliente, especialmente considerando que la ventana de tiempo que nos queda para aumentar la producción de minerales críticos, frente a la demanda proyectada, y para que Chile pueda mantener su rol de liderazgo, es estrecha”.