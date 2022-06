Vallejo dice que gobierno continuará diálogo con trabajadores de Codelco por Ventanas "aunque sea en paro"

El Gobierno reiteró el lunes la voluntad de diálogo con los trabajadores de Codelco que rechazaron el anuncio del cese de la operación de la fundición Ventanas -a raíz de los reiterados episodios de contaminación ambiental en las comunas de Quintero y Puchuncaví- y que preparan un paro nacional que podría comenzar esta semana.

"Nosotros respetamos los derechos laborales y los derechos sindicales de paralizar como una herramienta que deliberan los trabajadores y que definen de manera autónoma. Por cierto que estamos y seguirmos dialogando con todas las organizaciones de trabajadoras y trabajadores de Codelco, tanto de Ventanas como a nivel nacional, trabajadores de planta y contratistas, nos parece fundamental", dijo en conferencia de prensa la ministra vocera, Camila Vallejo.

"Pero la decisión que tomamos es la decisión correcta. No podemos seguir poniendo en riesgo la salud de los niños y niñas y de las comunidades. Nuestro compromiso con terminar con las zonas de sacrificio tiene que empezar a cumplir y esto no es contradictorio con las demanda de las y los trabajadores; conversan, van de la mano. Y los trabajadores y trabajadoras también han sido víctimas de la contaminación. Ellos no son responsables de aquello y, por lo tanto, dialogaremos con ellos como lo estamos haciendo aunque sea que estén en paro", agregó.

Trabajadores de Codelco aseguran que esta semana comenzará el paro en rechazo al cierre de la fundición Ventanas

El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, escribió una carta a los trabajadores de la estatal, donde les aseguró que “ninguna de las 348 personas de la fundición quedará sin trabajo".

La ministra Vallejo señaló que "de las demandas principales, hoy día ya hay muchas que son acogidas: que nadie pierda su fuente laboral, que se piense no solamente en los trabajadores directos sino que también en sus familias, que conversemos la transición justa, en conjunto con las y los trabajadores, porque tienen mucho que aportar en esa dirección".

Asimismo, insistió en que no va a haber privatización de las operaciones -como han planteado algunos dirigentes de los trabajadores-, y también sostuvo que van a seguir los procesos de fundición en otras instalaciones. "Creemos que hay muchas cosas todavía por conversar y que aclarar y que estamos seguros y seguras que podemos llegar a un entendimiento pensando en el bien de todos y todas, particularmente de quienes habitan en la zona", dijo.