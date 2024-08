Acciones de US Steel se hunden tras rechazo de Trump a un acuerdo de venta a rival japonesa

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El expresidente estadounidense Donald Trump y el gobernador de Pensilvania Josh Shapiro reiteraron su oposición a la planeada compra de United States Steel por parte de Nippon Steel y las acciones de la primera sufrieron su mayor caída en cinco meses.

“Voy a impedir que Japón compre US Steel”, dijo Trump el lunes en Pensilvania, reiterando sus objeciones a la adquisición por US$ 14.100 millones. Nippon Steel tiene su sede en Japón, pero no es una empresa estatal.

Tanto Trump como el presidente Joe Biden se han opuesto al acuerdo, que se anunció en diciembre y que aún está pendiente de revisión por parte de los reguladores federales, incluida una revisión por parte del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (Cfius, sigla en inglés). El estado de esa revisión no está claro y la administración Biden ha dudado sobre cuándo, o si, debería tomar medidas.

El sindicato United Steelworkers también es un firme opositor a la adquisición, ejerciendo presión política sobre los legisladores en un año electoral.

Shapiro, un demócrata a quien la vicepresidenta Kamala Harris consideró como su compañero de fórmula, dijo que el acuerdo propuesto no es justo para los trabajadores del acero.

“He sido muy claro en que no apoyaré ningún acuerdo que los trabajadores del acero de Estados Unidos no apoyen”, dijo Shapiro el lunes al margen de la Convención Nacional Demócrata en Chicago. “Nippon tiene mucho trabajo por hacer para llegar a un acuerdo con los trabajadores del acero, si es que alguna vez puede hacerlo”.

Las revisiones del Cfius pueden terminar en el escritorio de un presidente para que tome una decisión, aunque no está claro si eso sucederá mientras Biden todavía esté en el cargo o después de que Trump o Harris tomen posesión. La campaña de Harris se ha negado a hacer comentarios sobre su posición.

Las acciones de US Steel cayeron hasta 7,6% el lunes antes de cerrar con una baja de 6%.