Alphabet supera las expectativas de resultados gracias a fortaleza de su negocio de publicidad en búsquedas

impulsados ​​por la continua fortaleza de su negocio de publicidad en buscadores.

Las ventas del primer trimestre, excluyendo los pagos a socios, fueron de US$ 76.500 millones, según informó la compañía este jueves en un comunicado. Los analistas esperaban un promedio de US$ 75.400 millones, según datos recopilados por Bloomberg. El beneficio neto fue de US$ 2,81 por acción, en comparación con la estimación de Wall Street de US$ 2,01 por papel.

Las acciones, que han caído 16% en lo que va de año, subieron más de 3,5% en las operaciones posteriores al informe.

Gasto en IA

Alphabet necesita asegurar el impulso en sus negocios de publicidad en buscadores en Internet y en la nube para justificar su mayor inversión en la carrera de la Inteligencia Artificial (IA). La competencia está impulsando a la compañía y a sus rivales a invertir fuertemente en infraestructura, investigación y talento.

Si bien Google se beneficia de la inversión de las startups de IA en su nube y herramientas empresariales, también se está apresurando a presentar una respuesta propia a la oferta de los populares chatbots de IA conversacional, que los consumidores comienzan a considerar como una alternativa al uso de la Búsqueda de Google.

El inicio de la respuesta de Google a esta amenaza —sus "Resumen de IA" y el "Modo IA" en las búsquedas, donde la IA generativa genera respuestas resumidas y las resalta antes de los enlaces web de Google— ha tenido un éxito desigual.

Negocio de la nube

Su filial Google Cloud obtuvo un beneficio operativo de US$ 2.180 millones, superando las estimaciones de los analistas de US$ 1.940 millones, a pesar de no alcanzar las expectativas de ventas.

Los resultados indican que Google podría estar obteniendo más beneficios de la nube, incluso con una desaceleración de las ventas.

La unidad de nube es, hasta el momento, el indicador más claro de cómo el auge de la IA está contribuyendo a las ventas de la compañía, ya que las startups que requieren mayor potencia informática para su trabajo se convierten en clientes.

Aunque Google Cloud aún se alcanza el tercer lugar, por detrás de los servicios de Amazon y Microsoft, es una de las áreas de crecimiento más importantes de Alphabet.