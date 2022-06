El dólar más caro le pasa la cuenta a Microsoft y reduce expectativa de ganancias

Microsoft Corp. recortó sus previsiones de ganancias e ingresos para el cuarto trimestre, alegando el impacto de la fortaleza del dólar, lo que hizo que las acciones del gigante tecnológico cayeran un 3%.

El dólar ha subido alrededor de un 14% frente a una cesta de divisas en el último año, impulsado por una Reserva Federal de línea dura y el aumento de las tensiones geopolíticas.

Una billete verde más fuerte ha presionado las utilidades de las empresas multinacionales estadounidenses que convierten la moneda extranjera en dólares, lo que se suma a la preocupación de las empresas por la aceleración de la inflación y empuja a algunas a buscar de forma más activa maneras de cubrir sus ganancias.

Microsoft, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de los servicios en la nube, espera que los ingresos del trimestre se sitúen entre los US$ 51.940 millones y los US$ 52.740 millones, lo que supone un descenso con respecto al rango anterior de entre US$ 52.400 y US$ 53.200 millones.

La firma recortó la previsión de beneficios a entre US$ 2,24 y US$ 2,32 por acción, frente a una expectativa anterior de entre US$ 2,28 y US$ 2,35 por papel.

Los analistas prevén un beneficio de US$ 2,33 por acción con unos ingresos de US$ 52.870 millones, según datos de Refinitiv.

En abril, Microsoft había previsto un crecimiento de los ingresos de dos dígitos para el próximo año fiscal, impulsado por la demanda de servicios de computación en la nube.

Salesforce.com Coca-Cola Co, Procter & Gamble y Philip Morris International Inc son otras de las empresas que han advertido de un impacto en sus ganancias debido a la fortaleza del dólar.