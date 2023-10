El mayor desarrollador inmobiliario privado de China, Country Garden, advierte sobre impago

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Country Garden, el mayor promotor privado de China, advirtió sobre un posible impago de sus deudas internacionales, lo que supondría un duro golpe para el asediado sector inmobiliario del país.

La compañía, que tiene alrededor de US$ 200 mil millones en pasivos y cerca de US$ 10 mil millones en deuda denominada en dólares, dijo en un comunicado a la bolsa de valores de Hong Kong que esperaba "no poder cumplir con todas sus obligaciones de pago en el extranjero" a su vencimiento.

"Dicho impago puede llevar a los acreedores relevantes del Grupo a exigir la aceleración del pago de la correspondiente deuda que se les adeuda o a emprender acciones coercitivas", dijo la compañía el martes.

La declaración subraya un repentino deterioro de la salud financiera de Country Garden, que en lo que va de año había resistido una crisis de liquidez inmobiliaria en todo el sector tras el impago de su par Evergrande en 2021.

El potencial impago también se suma a las preocupaciones sobre el sector inmobiliario de China, que normalmente impulsa más de una cuarta parte de la actividad económica del país, pero que durante dos años ha estado plagado de retrasos en la construcción después de una ola de impagos de bonos de promotores.

Country Garden no realizó pagos de bonos internacionales en agosto, lo que desencadenó un período de gracia de 30 días, dentro del cual evitó por poco el incumplimiento el mes pasado. Dijo el martes que esperaba no realizar pagos "dentro de los períodos de gracia pertinentes", uno de los cuales expira la próxima semana.

El destino de Country Garden, que anteriormente se consideraba más saludable que otros promotores privados y elegible para programas de apoyo gubernamentales, ejercerá presión sobre los responsables políticos chinos que inicialmente buscaron reducir el apalancamiento de los promotores en 2020.

¿Industria deteriorada?

En los últimos meses, Beijing ha aumentado su apoyo al sector inmobiliario y ha reducido las tasas, mientras que ciudades individuales también han relajado las políticas diseñadas para limitar el sobrecalentamiento de los precios. Sin embargo, las perspectivas de la industria se ven empañadas por la incertidumbre sobre los impagos no resueltos.

El plan de reestructuración de Evergrande, el desarrollador más endeudado del mundo que incumplió por primera vez los pagos de sus deudas internacionales hace dos años, se descarriló a fines de septiembre después de que la compañía citó una “investigación” no especificada y señaló restricciones regulatorias para la emisión de nuevos pagarés.

Los asesores de los tenedores de bonos internacionales que poseen alrededor de 6 mil millones de dólares en la compañía atacaron al desarrollador el lunes, diciendo que los habían “dejado en la oscuridad” luego de la abrupta cancelación del plan.

El grupo de tenedores de bonos dijo que el “caso base” actual era que la empresa sería liquidada en una audiencia de liquidación en Hong Kong a finales de mes.

Sunac, otro antiguo promotor privado importante en China, recibió este mes la aprobación de un tribunal de Hong Kong para su propio plan de reestructuración de 10 mil millones de dólares. Los problemas de Country Garden también han agravado los temores de que la crisis se extienda a otros sectores.

Durante el verano, Zhongrong, un gigante de la industria financiera en la sombra de US$ 3 billones de China que prestaba dinero a los desarrolladores, no realizó pagos a los clientes.

En una declaración separada al Financial Times, Country Garden dijo que esperaba "resolver integralmente los actuales riesgos de deuda en el extranjero de la compañía". En septiembre, reveló pérdidas por US$ 7 mil millones en el primer semestre del año.