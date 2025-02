El Super Bowl de Fox obtuvo un récord de US$ 800 millones en ventas publicitarias

El Super Bowl de este año generó más de US$ 800 millones en ventas de publicidad para Fox Corp. en sus canales de transmisión y en línea, dijo la compañía en un comunicado el miércoles.

La cifra supera los campeonatos anteriores de la NFL, incluidos los US$ 600 millones que Fox recaudó por transmitir el juego en 2023. El enfrentamiento de este año entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs estableció un récord de ventas de anuncios individuales, con precios que superaron los US$ 8 millones por un anuncio de 30 segundos.

Aunque los Eagles ganaron con relativa facilidad por 40-22 a los Chiefs, el partido alcanzó un récord de audiencia en parte porque más fans lo vieron en streaming como nunca antes. Alrededor de 14,5 millones de los 127,7 millones de espectadores del 9 de febrero lo vieron en línea, principalmente en el servicio Tubi de Fox.

Eso es más de cuatro veces los 3,4 millones de personas que vieron el Super Bowl el año pasado en canales distintos a la cadena CBS de Paramount Global. Paramount transmitió el juego de 2024 en CBS y lo emitió en vivo en el servicio de suscripción Paramount+ de la compañía. Tubi es gratuito —genera ingresos por ventas de publicidad—, algo que probablemente influyó en el aumento de la visualización en línea. El juego también estuvo disponible en los canales en línea de la NFL.

El surgimiento de Tubi

En una entrevista antes del partido de la semana pasada, la CEO de Tubi, Anjali Sud, dijo a Bloomberg Television que el Super Bowl es “una gran oportunidad para presentar la propuesta de valor de Tubi a más personas en Estados Unidos”.

Tubi no es un actor importante en el sector de los deportes en vivo, los que se encuentran entre las propiedades más caras de adquirir para las cadenas de televisión. El servicio, que tenía casi 100 millones de usuarios mensuales antes del Super Bowl, suele ofrecer películas y programas de televisión antiguos, así como algunos originales de bajo presupuesto. Más de la mitad de los espectadores de Tubi son de la generación Z o millennials, según la empresa. Alrededor del 77% no tiene televisión por cable.

Un anuncio del servicio de streaming, que se emitió durante el juego, mostraba a un personaje con una cabeza en forma de sombrero de vaquero interactuando con otros que estaban vestidos como magos o piratas. El objetivo era destacar la variedad de programación disponible. El anuncio generó reacciones encontradas, incluida una mención en la lista de USA Today de los comerciales "más desquiciados" del juego.

Tubi tuvo un retraso de 26 segundos en la transmisión, el tiempo de retraso más corto de cualquier servicio de streaming durante el Super Bowl, según la plataforma de tecnología de video Phenix Real Time Solutions Inc. Sin embargo, algunos espectadores se quejaron en las redes sociales por problemas de almacenamiento en búfer.

Fox adquirió Tubi por US$ 440 millones en 2020 y luego rechazó ofertas no solicitadas de más de US$ 2 mil millones por el servicio de streaming.

La empresa ha estado invirtiendo fuertemente en el negocio. El CFO (director financiero) de Fox, Steve Tomsic, dijo en una conferencia en diciembre que Tubi tuvo un déficit de aproximadamente US$ 240 millones durante el año fiscal 2024 de la compañía, pero que aún ve "una enorme cantidad de potencial alcista" en el servicio.

“Depende totalmente de nosotros lograr una mayor rentabilidad de Tubi”, afirmó.