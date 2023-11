Ingresos de Apple vuelven a caer y acumulan mayor racha de retrocesos desde 2001, pero superan las expectativas de Wall Street

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las ventas de Apple disminuyeron por cuarto trimestre consecutivo, marcando la desaceleración más larga desde 2001, a medida que la compañía lucha con la lenta demanda por sus computadores Mac y un mercado de smartphones inestable en China.

Los ingresos cayeron a US$ 89.500 millones en el cuarto trimestre fiscal, que terminó el 30 de septiembre, dijo la compañía en un comunicado este jueves. La cifra superó la estimación media de Wall Street de US$ 89.400 millones. Apple no proporcionó un pronóstico para el trimestre en curso, apegándose a la política que viene aplicando desde la pandemia.

Los resultados sugieren que Apple se enfrenta a una desaceleración en China mayor de lo que se temía. El gobierno de ese país ha impuesto prohibiciones al iPhone en algunos lugares de trabajo, y un nuevo teléfono de Huawei Technologies está planteando mayor competencia. Los ingresos procedentes de esa región ascendieron a US$ 15.100 millones el trimestre pasado, muy por debajo de los US$ 17 mil millones que habían pronosticado los analistas.

Las acciones de Apple cayeron 1,5% en las operaciones extendidas, tras cerrar a US$ 177,57 en Nueva York. En lo que va del año hasta el cierre de hoy las acciones habían subido 37%.

La empresa actualizó el iPhone, su producto estrella, durante el cuarto trimestre. El periodo incluyó algo más de una semana de datos de ventas tras el lanzamiento del dispositivo el 22 de septiembre. La compañía con sede en Cupertino, California, también lanzó nuevos modelos de sus relojes -el Series 9 y el Ultra 2- y actualizó sus AirPods Pro para añadir un puerto USB-C.

Incluso con los desafíos, el iPhone funcionó ligeramente mejor de lo previsto. Generó US$ 43.800 millones en ventas, frente a una estimación media de US$ 43.700 millones.

El iPhone representa aproximadamente la mitad de las ventas de Apple, por lo que el lanzamiento de un nuevo modelo es seguido muy de cerca por los inversionistas. Con el iPhone 15, la empresa rediseñó las versiones de gama alta, dotándolas de carcasas de titanio, y añadió funciones como un zoom más potente para la cámara. La esperanza era atraer a los compradores de teléfonos inteligentes que hoy en día conservan sus viejos modelos durante más tiempo.

Proyecciones

El informe sigue a una visión optimista de Qualcomm, el principal fabricante de chips para teléfonos inteligentes. El miércoles, la empresa pronosticó ventas para el trimestre en curso superiores a las previstas por los analistas, lo que provocó una subida de sus acciones.

El mercado de computadores personales también está preparado para un repunte, pero Apple no presentó ningún modelo nuevo durante el trimestre. Sí presentó nuevos MacBook Pros, iMacs y procesadores M3 a principios de esta semana, pero las ventas de estas máquinas no se reflejarán en los resultados de Apple hasta el trimestre que finaliza en diciembre.

Apple ganó US$ 7.610 millones con el Mac durante el cuarto trimestre, por debajo de las previsiones de US$ 8.760 millones. La empresa lanzó algunos ordenadores nuevos a principios de año, entre ellos un MacBook Air de 15 pulgadas y ordenadores de escritorio más rápidos.