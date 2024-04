Juego de niños: Hasbro y Mattel repuntan en bolsa tras informar mejoras en sus resultados del primer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las gigantes de los juguetes, Hasbro y Mattel, han pasado por un período complicado en los últimos meses, pero los resultados del primer trimestre arrojaron señales prometedoras de que las medidas de ajuste están comenzando a dar resultados.

Mientras Hasbro, el líder mundial de la industria, anunció este miércoles ganancias mayores a lo esperado, su rival, Mattel reportó un día antes pérdidas menores a lo que temía el mercado.

Las acciones de Hasbro subieron hasta 11%, su mayor salto intradiario desde abril de 2023, después de que su último balance revelara señales prometedoras para sus esfuerzos de recuperación.

La compañía reportó ganancias ajustadas por acción de US$ 0,61 en comparación con el promedio de US$ 0,27 de las estimaciones compiladas por Bloomberg. Los ingresos fueron de US$ 757,3 millones, más que los US$ 738,5 millones previstos por los analistas.

"Seguimos viendo los resultados de nuestro trabajo de transformación", dijo el director ejecutivo Chris Cocks.

A fines de 2023, Hasbro anunció el recorte de alrededor de 20% de su personal debido a la caída de las ventas de juguetes y juegos en la temporada clave de Navidad. El año pasado vendió su negocio de cine y televisión mientras se enfoca en sus franquicias de juguetes, que incluyen Transformers y G.I. Joe.

Por su parte, Mattel, el segundo mayor fabricante de juguetes a nivel global, había informado el martes una pérdida menor de lo que esperaban los analistas gracias a las crecientes ventas de sus autos en miniatura Hot Wheels, la liquidación de inventarios excesivos y recortes de costos.

Sus acciones subieron hasta 5,3% tras el anuncio.

El saldo negativo en su balance se redujo desde US$ 0,24 por acción hace un año a US$ 0,05, mientras que los analistas esperaban una pérdida de US$ 0,12 en promedio.

"Ruedas calientes"

Aunque sus ingresos cayeron cerca de 1% a US$ 809,5 millones -por debajo de las proyecciones de Wall Street- el segmento de Hot Wheels registró un crecimiento de 5%, casi contrarrestando las caídas en muñecas, juguetes para niños pequeños, juegos y figuras de acción.

La compañía mantuvo su pronóstico de una mejora de la rentabilidad en 2024, a pesar de proyectar ventas planas de 5.440 millones de dólares. Para ello ha reducido costos y está liquidando excedentes de inventarios.