Ganancias de la gigante de seguros AIG superan las estimaciones impulsadas por mayores ingresos por inversiones

American International Group (AIG) informó ganancias en el tercer trimestre que superaron las predicciones de Wall Street, impulsadas por mayores ingresos netos por inversiones.

Los ingresos ajustados aumentaron 7% respecto al año anterior a US$ 798 millones, o US$ 1,23 por acción, dijo la aseguradora con sede en Nueva York a través de un comunicado. Eso superó la estimación promedio de US$ 1,10 de los analistas en una encuesta de Bloomberg.

Los ingresos netos por inversiones aumentaron 14% a US$ 973 millones, respaldados ​​por inversiones alternativas, acciones y valores de vencimiento fijo, así como por dividendos de Corebridge Financial, el negocio de vida y jubilación que AIG escindió en 2022.

Detalle de resultados

Las ganancias ajustadas antes de impuestos de la unidad de Seguros Generales cayeron 5% a US$ 1.200 millones, en parte debido a un desempeño técnico más débil. Los ingresos por suscripción cayeron 21% respecto del tercer trimestre del año pasado a US$ 437 millones.

El ratio combinado de la unidad se situó en 92,6%, lo que significa que paga 92,6 centavos por cada dólar de prima que recibe. Eso es 2,4 puntos porcentuales más que un año antes.

El desempeño técnico se deterioró en el negocio de líneas comerciales de AIG en América del Norte, y el índice combinado de la unidad saltó 7,5 puntos porcentuales a 95,5%.

Los cargos por catástrofes ascendieron a US$ 417 millones en los tres meses hasta septiembre, el 78% de los cuales provinieron del negocio de la empresa en Norteamérica.

Las acciones de AIG tuvieron pocos cambios tras el reporte. Sus títulos han subido 13% este año, menos que el avance de 23% del índice financiero S&P 500 de 72 empresas.