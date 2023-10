Las ganancias de Tesla decepcionan por menor dinamismo en las entregas de vehículos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Tesla informó ganancias peores de lo esperado en el tercer trimestre, luego de que los recortes de precios y las ventas más débiles pesaron sobre los márgenes del fabricante de vehículos eléctricos.

La compañía dirigida por Elon Musk dijo que las ganancias, excluyendo algunos artículos, cayeron a US$ 0,66 por acción, menos de los US$ 0,74 estimados por Wall Street. Los ingresos alcanzaron los US$ 23.400 millones, dijo Tesla en una carta a los accionistas este miércoles. Los analistas esperaban que la empresa generara US$ 24.060 millones en ingresos. El margen bruto de Tesla estuvo más o menos en línea con las expectativas, un 17,9%.

La compañía con sede en Austin ya dijo que entregó 435.059 vehículos a nivel mundial en el período, su primer descenso trimestral en un año, después de que el tiempo de inactividad planificado en la fábrica desaceleró la producción. Tesla lanzó recientemente un sedán Modelo 3 renovado en China y Europa y está preparando el Cybertruck, que aún no se ha lanzado. En el anuncio de principios de octubre, el fabricante de automóviles dijo que todavía estaba en camino de fabricar y enviar un récord de 1,8 millones de vehículos en 2023.

Las acciones de Tesla apenas cambiaron en las operaciones extendidas en Nueva York después de que se anunciaran los resultados. Casi se han duplicado este año al cierre del martes.