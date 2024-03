Los mega acuerdos de fusiones y adquisiciones de empresas se duplicaron con creces en el primer trimestre

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Los mega acuerdos de M&A se duplicaron con creces en el primer trimestre de este año, lo que indica una recuperación incipiente en el mercado de fusiones y adquisiciones luego de una larga sequía.

El número de adquisiciones por valor de al menos US$ 10.000 millones aumentó en los primeros tres meses de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado, impulsado por grandes acuerdos estadounidenses en los sectores energético, tecnológico y financiero, según datos del London Stock Exchange Group.

Durante el trimestre se concretaron once transacciones de este tipo, por un valor total de US$ 215.000 millones, frente a cinco adquisiciones por un valor combinado de US$ 100.000 millones en los primeros tres meses de 2023.

"Los mega acuerdos están prosperando", dijo Tyler Dickson, director de banca de inversión de Citi, y las empresas "aprovechan las condiciones del mercado para acelerar el crecimiento".

El valor total de las fusiones y adquisiciones globales aumentó un 30% a US$ 690 mil millones, mostraron los datos, incluso cuando el número total de acuerdos anunciados cayó un 31%.

El repunte de las negociaciones se produce después de que la actividad de fusiones y adquisiciones cayera a su nivel más bajo en una década el año pasado, cuando un frenesí de actividad impulsado por tasas de interés bajísimas durante la pandemia de Covid-19 fue seguido por una fuerte caída en las adquisiciones.

"Hemos vuelto al promedio, o hemos vuelto a la normalidad", dijo Andre Kelleners, director de fusiones y adquisiciones de Goldman Sachs en Europa, Medio Oriente y África. "Hemos visto un rebote real y sólido desde niveles excepcionalmente bajos en este período hace un año".

Entre los acuerdos más importantes alcanzados en el trimestre se encuentran la adquisición de Discover Financial por parte de Capital One por US$ 35 mil millones y la adquisición por US$ 35 mil millones del fabricante de software de ingeniería Ansys por parte del fabricante de herramientas de diseño de chips Synopsys.

Las fusiones y adquisiciones han aumentado en previsión de los recortes de tasas por parte de los bancos centrales, que los inversores apuestan a que podrían producirse ya en junio. Eso ha hecho que obtener financiación para acuerdos sea más fácil y barato, mientras que las OPI han comenzado a regresar a los mercados públicos que se cotizan a niveles récord.

"Es claramente un mejor entorno desde el punto de vista de las transacciones", dijo Massimiliano Ruggieri, jefe de banca de inversión en Emea de Morgan Stanley. "Definitivamente se puede señalar un mayor nivel de compromiso por parte de los clientes, tanto inversores como emisores, que ha continuado durante todo el trimestre".

Si bien Estados Unidos representó la mayor parte de la actividad en el primer trimestre, con su participación en la actividad de adquisiciones global en su nivel más alto en 35 años, los acuerdos en Europa se recuperaron de manera particularmente pronunciada. El valor de los acuerdos europeos aumentó un 60% respecto al año anterior, hasta US$ 127 mil millones.

Sin embargo, los acuerdos de Asia y el Pacífico cayeron un 28%, a US$ 90 mil millones.

Los banqueros dijeron que el sentimiento en el mercado aún se mantiene cauteloso, con espacio para un repunte de la actividad entre los inversores de capital privado en particular. Los grupos de adquisiciones cuentan con un número récord de activos y se enfrentan a presiones para vender algunas de las empresas de su cartera y devolver capital a sus patrocinadores.

"Hay mucha volatilidad con muchos vaivenes en el ritmo de la actividad", dijo Stephan Feldgoise, codirector global de fusiones y adquisiciones de Goldman Sachs. “Es un mercado de señales mixtas. Tenemos este extraordinario desempeño del mercado de valores, pero también algunas señales de alerta, particularmente cuando se trata de consumidores más sensibles económicamente”.

Sin embargo, un desfase entre el momento en que se anuncian las transacciones y el momento en que se cierran significa que los banqueros aún deben esperar a que las tarifas se recuperen.

LSEG estimó que en lo que va del año se han ganado US$ 24.200 millones en comisiones de banca de inversión, un 1% menos que en el mismo período del año pasado. Las tarifas de fusiones y adquisiciones registraron la caída más pronunciada, cayendo un 14% a US$ 6.400 millones, su nivel más bajo desde 2016.

JPMorgan ocupó el primer lugar a nivel mundial en asesoramiento sobre fusiones y adquisiciones, seguido por Goldman Sachs y Morgan Stanley.