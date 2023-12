Musk se luce en el aumento de las fortunas de los multimillonarios en 2023. ¿Cómo les irá en 2024?

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Fue un año de regreso para los más ricos del mundo.

El patrimonio neto combinado de las 500 personas más ricas aumentó en US$ 1,5 billones (millones de millones) en 2023, recuperándose por completo de los US$ 1,4 billones perdidos el año anterior, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Una vez más, su suerte estuvo estrechamente correlacionada con el desempeño de las acciones tecnológicas, que alcanzaron nuevos récords este año a pesar de los temores de recesión, la inflación persistente, las altas tasas de interés y la agitación geopolítica. Los multimillonarios tecnológicos vieron crecer su riqueza en un 48% o 658 mil millones de dólares, impulsados ​​por el intenso revuelo en torno a la inteligencia artificial.

Nadie lo hizo mejor que Elon Musk, quien recuperó el título de persona más rica del mundo de manos del magnate del lujo francés Bernard Arnault. El director ejecutivo de Tesla Inc. obtuvo US$ 95.400 millones adicionales hasta el cierre del jueves, impulsado por el éxito de Tesla y SpaceX, después de perder US$ 138.000 millones en 2022. Su patrimonio neto está ahora más de US$ 50.000 millones por encima del de Arnault después de una desaceleración global en la demanda de Los artículos de lujo hicieron mella en las acciones de LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE.

El fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, añadió más de US$ 70.000 millones a su cartera este año y ahora está codo a codo con Arnault en el segundo lugar, mientras que la fortuna del director ejecutivo de Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, aumentó en más de US$ 80.000 millones.

La marea creciente dejó atrás algunos barcos. El multimillonario indio Gautam Adani perdió US$ 21.000 millones sólo el 27 de enero (y US$ 37.300 millones durante todo el año) después de que el vendedor en corto Hindenburg Research hundiera el valor del Grupo Adani. Sin embargo, todavía posee una fortuna de 11 cifras.

¿Un próspero año nuevo?

Qué les depara el mundo a las personas más ricas en 2024? Si bien es imposible saberlo con certeza (pocos habrían previsto un repunte tan grande este año), estos son algunos de los nombres a seguir:

Miriam Adelson

Adelson, de 78 años, se convirtió en el accionista mayoritario del operador de casinos Las Vegas Sands Corp. después de la muerte de su esposo Sheldon en 2021. Después de permanecer discreta por un tiempo, Adelson llegó este año a un acuerdo para comprar una participación mayoritaria de US$ 3.500 millones en los Dallas Mavericks y cortejó a la candidata presidencial republicana Nikki Haley. Su patrimonio neto ascendió a US$ 34.300 millones.

Françoise Bettencourt Meyers

Como heredera de la fortuna de L'Oréal, Bettencourt Meyers, de 70 años, es la mujer más rica del planeta y la primera en poseer un patrimonio neto de 12 cifras. El éxito de Bettencourt Meyers se debe a las prósperas industrias de la belleza y la moda en Francia, que también han empujado a Arnault de LVMH, a los hermanos Wertheimer de Chanel y a la familia Hermès al reino de los ultraricos. Su fortuna aumentó un 40% este año cuando las acciones de L'Oréal subieron a un nivel récord.

Steve Cohen

El fundador de Point72 Asset Management está totalmente interesado en las dinastías de Nueva York, tanto antiguas como nuevas. Cohen, de 67 años, es dueño de los New York Mets y está intentando revitalizar la franquicia de béisbol después de años de desempeño mediocre. También se está asociando con Hard Rock International en un intento de asegurar una de las limitadas nuevas licencias de casino del estado, dando a los asediados fanáticos de los Mets la oportunidad de apostar para olvidar sus penas. Su riqueza aumentó a US$ 13.900 millones en 2023.

Mark Cuban

Cuban, de 65 años, tiene la habilidad de salir en el momento adecuado y vendió su sitio web de transmisión de radio Broadcast.com poco antes de que estallara la burbuja de las puntocom. Compró los Dallas Mavericks en 2000 por US$ 285 millones, ganando tres títulos divisionales, dos campeonatos de conferencia y un campeonato de la NBA antes de entregárselos a Adelson por US$ 3.500 millones. (Mantendrá una participación minoritaria). Queda por ver si esto se convierte en otra venta cubana en el momento oportuno. Su fortuna ascendió a US$ 6.800 millones este año.

Carl Icahn

Fue un año difícil para el inversionista activista después de que el vendedor en corto Hindenburg Research iniciara una crisis que borró US$ 18.100 millones de su fortuna, incluidos más de US$ 10.000 millones en sólo un día. Aún así, a Icahn, de 87 años, le queda mucho por luchar. Tiene la intención de lanzar una nueva batalla por poderes para tomar el control de la junta directiva de Illumina Inc., según personas familiarizadas con el asunto, después de que la compañía de secuenciación de ADN pusiera fin a una costosa adquisición que Icahn había criticado.

Rupert Murdoch

El fundador de News Corp., de 92 años, se retiró oficialmente y cedió el control a su hijo, Lachlan. Será un año difícil para el heredero, ya que candidatos como Joe Biden y Donald Trump compiten nuevamente por la presidencia. Fox Corp. ya llegó a un acuerdo con Dominion Voting Systems por US$ 787,5 millones después de que la compañía acusó a la cadena de airear afirmaciones falsas de que había manipulado la votación contra Trump. Fox aún enfrenta otra demanda de Smartmatic Corp. en un caso similar. La controversia no ha afectado el patrimonio neto de Rupert Murdoch, que aumentó a US$ 8.900 millones en 2023.

Masayoshi Son

El inversionista japonés hizo una gran apuesta por WeWork, que oficialmente se desplomó en 2023, y la gente está cuestionando su criterio después de que siguió invirtiendo dinero en el negocio de trabajo remoto de Adam Neumann incluso cuando estaba claramente en dificultades. Es probable que el fundador de SoftBank Group Corp., de 66 años, tenga más dificultades a medida que se agoten los acuerdos. Pero ya ha salido de agujeros más profundos antes, volviendo a subir después de perder decenas de miles de millones de dólares en el colapso de las puntocom. La riqueza de Son cayó a US$ 11.400 millones este año.

Donald Trump

Es posible que el expresidente y actual candidato haya perdido las elecciones de 2020, pero su billetera no ha hecho más que ganar. Su riqueza ha aumentado en US$ 500 millones desde 2021, lo que le da un patrimonio neto total de US$ 3.100 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg. Aún así, 2024 será una batalla para Trump, de 77 años, mientras se defiende en demandas relacionadas con su difamación del autor E. Jean Carroll, su presunto fraude y sus intentos de anular las elecciones de 2020, todo mientras se postula para presidente.

Changpeng “CZ” Zhao

En muchos sentidos, fue un año difícil para el fundador de Binance, de 46 años, el mayor intercambio de cifrado del mundo. En noviembre, CZ y Binance se declararon culpables de lavado de dinero y violaciones de las sanciones estadounidenses. Acordó dimitir como director ejecutivo y pagar personalmente una multa de US$ 50 millones además de los US$ 4.300 millones que Binance tendrá que desembolsar. Aún así, el repunte de las criptomonedas impulsó la riqueza de CZ en casi US$ 25 mil millones este año, incluso cuando podría ir a la cárcel en 2024.