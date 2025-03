Valor de Nike en bolsa se hunde bajo US$ 100 mil millones tras débiles proyecciones e impacto de aranceles

Las acciones de Nike cayeron durante la sesión de este viernes, enviando el valor de mercado de la compañía de ropa deportiva por debajo de los US$ 100 mil millones por primera vez desde la pandemia, después de que su informe de ganancias señalara que los ingresos y la rentabilidad seguirán bajo presión.

Sus acciones cayeron hasta 9,3%, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2020. La caída de este viernes eliminó aproximadamente US$ 90 mil millones de su valor, lo que le dio a la compañía una capitalización de mercado de US$ 97 mil millones. La acción ha bajado más del 60% desde su máximo histórico de noviembre de 2021, cuando el valor de mercado de la compañía rondaba los US$ 281 mil millones.

Impacto de aranceles

Nike predijo nuevos retrocesos en los ingresos y la rentabilidad durante el trimestre actual debido a un reajuste continuo en la producción de mercancías, necesario para reactivar el crecimiento.

La compañía, que posee plantas en China y México, indicó que sus perspectivas también reflejan el impacto estimado de los nuevos aranceles a las importaciones de estos países. Nike importa el 18% de su calzado de marca Nike de China, país al que Trump ha aplicado aranceles adicionales del 20%

El informe del tercer trimestre fiscal fue el último de una serie de actualizaciones decepcionantes de Nike, que ha estado lidiando con una caída de ventas que comenzó bajo el liderazgo del anterior director ejecutivo, John Donahoe.

Aun así, algunos en Wall Street siguen confiando en que el nuevo CEO, Elliott Hill, un veterano ejecutivo de Nike que salió del retiro para asumir el máximo cargo en octubre, es el adecuado para guiar a la compañía de regreso al crecimiento.

"Tiene los ojos bien abiertos y comprende el esfuerzo que se requiere", dijo Kevin McCarthy, gestor de cartera del ETF Neuberger Berman Connected Consumer, que posee acciones de Nike. "Hay una recuperación muy real con un arquitecto inteligente al mando, pero es un buque cisterna y llevará tiempo moverlo".