Nintendo aumenta ganancias y mejora perspectivas después de resultados que superaron las estimaciones

Nintendo Co. elevó su pronóstico de ventas y ganancias de la consola Switch para el año después de reportar ganancias mejores de lo esperado para el trimestre navideño.

La compañía con sede en Kioto ahora espera vender 15,5 millones de unidades Switch en el año fiscal que finaliza en marzo, frente a los 15 millones, y también aumentó sus ingresos, ganancias operativas y previsiones de ingresos netos.

La ganancia operativa del trimestre a diciembre de 184.500 millones de yenes (US$ 1.200 millones) superó el promedio de las estimaciones de los analistas, aunque quedó por debajo del desempeño de la compañía en el mismo período del año anterior. Las ventas cayeron un 6% menos de lo esperado, dijo Nintendo el martes.

Según la compañía, las ediciones personalizadas del Switch con temas de Super Mario y Animal Crossing ayudaron a elevar las ventas en el mercado japonés por encima de las expectativas.

Las acciones de Nintendo alcanzaron un máximo histórico este año, después de que la exitosa expansión de la compañía japonesa al cine con The Super Mario Bros. Movie y el premiado debut de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mantuvieran las ventas en 2023. Las expectativas de un El Switch de próxima generación también influye en la elevada valoración, ya que los inversores miran más allá de los próximos trimestres en busca de un gran impulso durante el período navideño.

El Switch actual será el “negocio principal” de Nintendo de cara a 2024, dijo el presidente Shuntaro Furukawa en una conferencia telefónica después del informe de ganancias. El plan de la compañía para el próximo año fiscal se compartirá en su próxima sesión informativa sobre resultados, añadió.