OpenAI, matriz de ChatGPT, apunta a una valorización de US$ 86 mil millones

OpenAI está en conversaciones con inversionistas sobre la venta de acciones a una valorización de la empresa de US$ 86 mil millones, aproximadamente tres veces lo que valía hace seis meses, a medida que los avances en inteligencia artificial transforman el apetito del mercado por las empresas líderes de la industria.

Una venta de acciones al nivel al que apunta OpenAI convertiría al grupo con sede en San Francisco detrás del chatbot ChatGPT en una de las empresas privadas más valoradas del mundo.

Según se informa, en abril de este año estaba valorada en US$ 29 mil millones, cuando recaudó dinero de inversores como Microsoft y Thrive Capital, dijeron personas con conocimiento del asunto.

El director ejecutivo y cofundador de OpenAI, Sam Altman, no se beneficiará directamente de ningún aumento en la valoración. Altman ha dicho que no tiene una participación directa en OpenAI y sólo una posición "inmaterial" a través de la aceleradora de startups Y Combinator. Ha argumentado que es lo suficientemente rico y ha invertido en algunas de las empresas emergentes más exitosas de Silicon Valley, incluida la empresa de pagos Stripe.

OpenAI, que lanzó ChatGPT a finales del año pasado, había estado en conversaciones con inversores existentes sobre una oferta pública de adquisición para permitir a los empleados vender sus acciones, dijeron varias personas con conocimiento de las discusiones.

En la oferta pública se podrían vender hasta mil millones de dólares en acciones de los empleados, según personas con conocimiento del asunto, quienes agregaron que el total vendido probablemente sería considerablemente menor ya que los empleados optan por conservar las acciones.

No está claro si la venta de acciones estaría abierta a nuevos inversores además de a los existentes, entre los que se incluyen destacados fondos de capital riesgo como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y Khosla Ventures.

Thrive, liderada por Joshua Kushner, está participando en la oferta pública, dijo una persona con conocimiento del asunto.

OpenAI se negó a hacer comentarios.

La competencia de IA

Ofrecer acciones de los empleados a los inversores a través de una oferta pública de adquisición es una forma de permitir que el personal saque provecho del éxito de la empresa. A su vez, se espera que esto ayude a OpenAI a competir con otras empresas emergentes y rivales más establecidos, incluidos Google y Amazon, en la guerra por el talento de ingeniería, dijo una persona familiarizada con el pensamiento de la compañía.

La nueva empresa de ocho años es la más destacada entre un grupo de empresas que trabajan para construir potentes chatbots, respaldados por IA generativa, que son capaces de interactuar con los usuarios de forma humana.

Esas empresas, incluidas Anthropic, Cohere e Inflection, también han registrado fuertes aumentos en su valoración a medida que el público comenzó a utilizar los chatbots con mayor frecuencia durante el año pasado.

Después de su lanzamiento en noviembre del año pasado, se estima que ChatGPT atrajo a 100 millones de usuarios activos mensuales en dos meses, lo que la convierte en la aplicación de más rápido crecimiento jamás lanzada. Desde entonces, OpenAI lanzó una versión de aplicación móvil y agregó funciones que incluyen generación y análisis de imágenes a ChatGPT.

Entrenar chatbots como ChatGPT requiere enormes cantidades de potencia informática y capital. Las empresas emergentes a la vanguardia de la tecnología deben recaudar enormes sumas de dinero, establecer asociaciones con empresas de tecnología establecidas que puedan proporcionar infraestructura y potencia informática, o ambas cosas.

A pesar de las demandas de capital fresco, OpenAI no buscaba recaudar dinero de fondos soberanos de Oriente Medio, que han sido inversores cada vez más activos en Silicon Valley, según dos personas familiarizadas con los planes de la compañía.

Según se informa, OpenAI ha alcanzado más de mil millones de dólares en ingresos anuales y ha implementado capacidades de reconocimiento de voz y vídeo para ChatGPT.

Una valoración de US$ 86 mil millones implicaría un múltiplo de ingresos que normalmente está fuera del alcance de los capitalistas de riesgo. Pero la “sorprendente” tasa de progreso tecnológico y crecimiento de ingresos de OpenAI podría cambiar rápidamente esos cálculos, según Vinod Khosla, cuyo fondo fue uno de los primeros patrocinadores en 2018.

El Wall Street Journal informó por primera vez que OpenAI buscaba una valoración de entre US$ 80.000 millones y US$ 90.000 millones. Bloomberg informó que la compañía había reducido ese rango a US$ 86 mil millones.