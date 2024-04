Oracle planea mudar su oficina central a Nashville para enfocarse en el cuidado de la salud

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Oracle Corp. planea hacer de Nashville su “sede mundial” para estar más cerca de un importante centro de atención médica, lo que refleja las ambiciones del gigante del software en la industria.

En la cumbre de atención médica de la compañía en Nashville el martes, el presidente Larry Ellison dijo que Oracle está desarrollando un campus de salud en la ciudad que "en última instancia será nuestra sede mundial". El estatus de Nashville como centro de salud lo hace atractivo, dijo Ellison en una conversación con Bill Frist, médico y exlíder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, en la conferencia.

Oracle, mejor conocida por su tecnología de bases de datos, trasladó su sede de Silicon Valley a Austin, Texas, en 2020, diciendo que el cambio daría más flexibilidad a los trabajadores. La empresa todavía mantiene una gran base de empleados en California, incluso después de la mudanza.

Desde entonces, Oracle ha cambiado su enfoque hacia la industria del cuidado de la salud y compró la empresa de registros médicos electrónicos Cerner por US$ 28 mil millones. Oracle “ahora estará en el centro de la próxima generación de atención médica”, dijo Ellison en diciembre de 2022.

Boom en Nashville

Hace tres años, Oracle se comprometió a crear 8.500 puestos de trabajo para 2031 en la región como parte de un desarrollo de oficinas de US$ 1.350 millones en Nashville, según el Nashville Business Journal.

El periódico, que anteriormente informó sobre los comentarios de Ellison sobre la nueva sede, señaló que la compañía tenía más de 700 trabajadores en la ciudad a fines de 2023. También dijo que la construcción aún no ha comenzado desde que Oracle pagó US$ 277 millones de dólares por 70 acres de tierra en la orilla este del río Cumberland. Nashville otorgó a Oracle US$ 175 millones en incentivos económicos para el desarrollo en 2021.

Nashville ha atraído a corporaciones de todo Estados Unidos en los últimos años, impulsadas por el costo de vida relativamente barato, los bajos impuestos y los incentivos estatales. El administrador de dinero AllianceBernstein anunció su traslado de Nueva York a la capital del estado de Tennessee en 2018 después de evaluar 30 ciudades en función de atributos que incluyen vivienda, educación y clima.

Norman Foster, un arquitecto de renombre mundial cuya firma es conocida por la sede de Apple Inc. en Cupertino, California, está diseñando el campus a lo largo de un río en Nashville, dijo Ellison. "Es el centro de nuestro futuro", dijo Ellison sobre la ciudad. Pareció arrepentirse de haber revelado la intención de hacer de Nashville su sede y dijo que “no debería haber dicho eso”.