P&G reporta ventas por sobre las expectativas y mantiene pronóstico de ganancias para el año

Procter & Gamble informó ventas y ganancias que superaron las estimaciones de los analistas, gracias a que los mayores precios contrarrestaron un menor volumen de productos vendidos.

Las ventas orgánicas aumentaron 7% en el trimestre finalizado el 30 de septiembre, dijo este miércoles el fabricante del detergente Tide y los pañales Pampers. Los analistas habían proyectado un crecimiento de 5,8%, según datos recopilados por Bloomberg. Las ganancias también superaron las estimaciones. En el comunicado de la compañía, el director ejecutivo Jon Moeller dijo que P&G está en camino de alcanzar el extremo superior de sus ventas orgánicas y su guía de ganancias ajustadas en el año fiscal actual.

Los resultados de P&G subrayan la voluntad de los compradores de seguir gastando pese a la persistente inflación y la incertidumbre económica. Un aumento de 7% en los precios impulsó las ventas, compensando los volúmenes de envío globales que cayeron 1%. En Estados Unidos, el volumen aumentó aproximadamente 3%, según el director financiero, Andre Schulten.

"El consumidor sigue siendo notablemente resistente", dijo Schulten en una entrevista. “El consumidor sigue eligiendo las marcas de P&G. Estamos aumentando la participación en el volumen en EEUU”. La cartera de P&G, con varios precios, ofrece a los compradores una opción "dependiendo de su capacidad y voluntad de gastar", dijo. "No vemos una caída generalizada del comercio".

En la conferencia telefónica, Schulten dijo que los volúmenes de envío globales de la compañía mejorarán a lo largo de este año fiscal y mantuvo su pronóstico de ganancias de entre US$ 6,25 y US$ 6,43 por acción para este año fiscal, mientras los analistas apuntan a US$ 6,38.