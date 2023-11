Pepsi se encamina a desplazar a Coca-Cola como la mayor empresa de bebidas de EEUU por valor de mercado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

PepsiCo Inc. está en camino de convertirse en la mayor empresa de bebidas de Estados Unidos por valor de mercado, desplazando a su tradicional rival Coca-Cola Co., que ha mantenido el puesto prácticamente de manera ininterrumpida durante la mayor parte de dos décadas.

Así lo afirman analistas de Wall Street, entre ellos Kaumil Gajrawala de Jefferies, que inició la cobertura de PepsiCo con una calificación de "comprar", calificándola como el “negocio más duradero” del sector. Jefferies proyecta que las acciones de PepsiCo subirán más de 20% durante el próximo año a US$ 203, para alcanzar un valor de mercado de alrededor de US$ 279 mil millones. Eso superaría la capitalización de mercado de aproximadamente US$ 277 mil millones implícita en su objetivo de US$ 64 para Coca-Cola, a la que califica como "mantener".

El llamado, del que se hicieron eco los analistas de Cowen y Goldman Sachs, marcaría un cambio revelador para los gigantes de las gaseosas: aparte de un solo día en 2020, el valor de PepsiCo no ha superado al de Coca-Cola desde 2006. Con aproximadamente US$ 246 mil millones este lunes, la capitalización de mercado de Coca-Cola está más de US$ 15 mil millones por encima de la de PepsiCo.

Diferenciador clave

Coca-Cola ha mantenido durante mucho tiempo el primer puesto en parte debido a su sólida cartera de marcas y su historial de crecimiento en ventas. Pero el negocio de alimentos de PepsiCo, que incluye las papas fritas Lay's, los Doritos y la avena Quaker, se ha convertido en un diferenciador clave. Gajrawala espera que el negocio Frito-Lay de PepsiCo en Norteamérica siga superando a sus otros productos. Mientras tanto, Coca-Cola es exclusivamente una empresa de bebidas.

Para PepsiCo, “las fuertes inversiones realizadas durante la última media década están dando resultados y esperamos que los retornos se aceleren”, escribió Gajrawala en una nota a los clientes. Destacó que la empresa ha invertido alrededor de US$ 60 mil millones en los últimos cinco años para hacer las operaciones más eficientes, aumentar la capacidad y construir su marca.