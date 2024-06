Presidente de CMPC destaca rol de ministro Marcel tras polémica por permisos para invertir, pero subraya frustración porque industria "no es valorada"

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Hasta el Palacio de La Moneda llegó en la tarde de este viernes, el presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, para participar en una reunión con la ministra del Interior Carolina Tohá.

A la salida del encuentro, el ejecutivo fue consultado por la polémica que surgió luego de sus declaraciones en un evento de la industria forestal organizada por Irade esta semana, en Los Ángeles, donde señaló que la compañía no realiza megaproyectos de inversión en el país debido a las trabas que existen en materia de aprobación de permisos.

Los dichos de Gazitúa provocaron en la oportunidad una dura reacción del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien recordó el papel de la empresa en un caso de colusión en el pasado.

Al respecto, el presidente de la forestal aclaró que la reunión con Tohá no estuvo relacionada con el episodio en cuestión. En ese sentido precisó que la reunión estaba pedida previamente y que había sido reprogramada a solicitud de la secretaria de Estado debido a las inundaciones que afectaron a la zona centro-sur del país recientemente, y que su objetivo era agradecer a las autoridades sus gestiones en el combate a los incendios.

“El segundo propósito de la reunión era pedirle a la ministra que no bajemos la guardia. En diciembre comienza la temporada de incendios y nosotros estamos redoblando nuestros esfuerzos en para la preparación del combate y la prevención de incendios y le vinimos a plantear a la ministra que esperamos que el gobierno también mantenga la actitud que tuvo el año pasado que fue extraordinariamente valiosa en la región de Biobío y la Araucanía”.

Marcel, pieza clave

Respecto de las críticas de Marcel, Gazitúa señaló que “tenemos la mejor impresión profesional del ministro Marcel. Las declaraciones que han sido motivo de polémica en la prensa ocurrieron a propósito de una reunión en la ciudad de Los Ángeles organizada por Irade para hablar de la industria forestal. Y yo prefiero quedarme con las declaraciones que hizo el ministro Grau en aquella ocasión diciendo que el gobierno está trabajando fuertemente para remover los obstáculos que detienen actividades de inversión en Chile”, señaló el ejecutivo. “Yo soy consciente además de que el ministro Marcel es una pieza clave en esta estrategia, que él está detrás impulsando esta agenda y nosotros valoramos fuertemente que tienen el ministro Grau y el ministro Marcel”, agregó.

Consultado si sus declaraciones en el encuentro sectorial fueron imprudentes, prefirió no profundizar, pero añadió que “todas las empresas, las empresas pequeñas, las empresas medianas y las empresas grandes tenemos un rol social en el marco de nuestro quehacer, rol social que significa contribuir al crecimiento del país, que beneficia la mejora calidad de chilenas y chilenos, y yo creo que el problema que hay es que en nosotros muchas veces hay frustración porque estamos en una industria que no es valorada en Chile, como sí es valorada en otros lugares del mundo, por dos razones, porque es capturadora de carbono y segundo porque a partir de la fibra natural elabora productos que son biodegradables que compiten con otros que no lo son, entonces, otros países toman estas oportunidades y nosotros la dejamos pasar, y en eso nosotros tenemos cierta frustración que a veces la expresamos de una cierta manera y otras veces de otra”.

En cuanto a la alusión al caso de colusión protagonizado por el sector, Gazitúa expresó que “somos conscientes de que en la mirada que tiene el país sobre la industria forestal nosotros tenemos una cuota de responsabilidad y estamos trabajando todos los días en ello”.

El ejecutivo concluyó señalando que no ha tenido oportunidad de reunirse con el ministro Marcel tras el incidente, pero que estaría “encantado de hacerlo si hay la oportunidad”.