Renault afina la respuesta europea a Tesla y prepara apertura en bolsa de su división de autos eléctricos

Tras superar las pérdidas récord y la toxicidad de una asociación con Nissan, el CEO de Renault, Luca de Meo, prepara su mayor apuesta para guiar al fabricante de automóviles francés por la transformación del auto eléctrico.

Los inversionistas conocerán esta semana más detalles sobre la prevista oferta pública inicial (OPI) de Ampere, la rama de vehículos eléctricos y software de Renault, que aspira a una ambiciosa valoración de entre 8.000 y 10.000 millones de euros (US$ 8.500 millones). En una jornada sobre el mercado de capitales que se celebrará el 15 de noviembre, de Meo explicará cómo superará un mercado difícil para las salidas a bolsa y se pondrá al día en la carrera por dar una respuesta europea a Tesla Inc. y a la competencia de los fabricantes chinos.

"Estamos trabajando duro para la OPI, pero no soy un kamikaze", dijo de Meo en una entrevista al margen de un acto celebrado en París la semana pasada. "No voy a sacarla al mercado con descuento".

El ex ejecutivo de Audi y Fiat ha guiado a Renault en tiempos difíciles. A su llegada a Renault en 2020, el directivo de 56 años la sacó "del infierno", que incluía préstamos respaldados por el Estado para sobrevivir a la pandemia y pérdidas multimillonarias en su importante negocio ruso. Después vendrían meses de arduas conversaciones para aflojar los lazos de su ya tensa alianza de 24 años con Nissan Motor Co.

Renault, que tiene previsto presentar esta semana un segundo vehículo eléctrico asequible, pretende que Ampere salga a bolsa en abril o mayo del año que viene, un plan que se ve obstaculizado por la guerra de precios desencadenada por Tesla y por las titubeantes salidas a bolsa del diseñador de chips Arm Holdings Plc y del fabricante de sandalias Birkenstock Holding Plc. Pero las opciones para el fabricante de automóviles de gran consumo centrado en Europa están disminuyendo para la siguiente fase de la costosa transición a los vehículos eléctricos.

"Luca tiene una hoja de ruta, ha dado a Renault una dirección y la calidad de los coches Renault es increíble en estos días", dice Pierre-Olivier Essig, analista de AIR Capital en Ginebra. "Puede que la OPI no sea una gran idea ahora mismo, dada la situación de los mercados, pero en última instancia creo que Luca tendrá éxito".

El presente de Renault

Tras verse desviada por la espinosa relación con Nissan y la sorprendente partida del antiguo líder de la alianza, Carlos Ghosn, Renault necesita acelerar para alcanzar a rivales como Stellantis NV, la empresa formada a partir de la fusión del grupo francés PSA y Fiat Chrysler. El gigante de 14 marcas de Carlos Tavares se eleva ahora sobre Renault con sinergias superiores después de que el propio plan de Renault de fusionarse con Fiat fracasara.

De momento, el impulso eléctrico del fabricante de automóviles es lento. El grupo ha perdido cuota de mercado de vehículos eléctricos en un grupo de 28 países europeos este año debido a la retirada progresiva del Zoe, un éxito de ventas entre la ola inicial de modelos eléctricos de la industria, según Jato Dynamics.

Las ventas del Megane E-Tech -que Renault esperaba que rivalizara con el Model 3 de Tesla- han sido lentas, con unos 35.000 vehículos hasta finales de septiembre, por debajo de un objetivo interno inicial de más de 100.000 coches al año, y la salida a bolsa de Ampere ya se ha retrasado una vez.

La OPI permitiría a Ampere acelerar su ambicioso plan de desarrollo en un momento en que la velocidad de la innovación cuenta. Además del Megane E-Tech, habrá otros cinco vehículos eléctricos de la marca Renault de aquí a 2030, entre ellos el Scenic y el nuevo Renault 5.

"El grupo necesita urgentemente nuevos productos para competir mejor con el Grupo VW, que tiene 15 modelos disponibles a día de hoy, y Stellantis, que ofrece 23 modelos, incluidas furgonetas", afirma Felipe Muñoz, analista global de Jato Dynamics.

La salida a bolsa

De Meo tiene otras opciones de financiación: Renault dispone de efectivo y podría vender parte o la totalidad de las acciones de Nissan, recientemente transferidas a un fideicomiso, que actualmente valen US$ 4.800 millones, aunque cualquier movimiento de este tipo se hará en estrecha concertación con su socio.

Éste quiere atraer a nuevos inversores en la venta de acciones y podría dejarla paralizada por debajo de una valoración de apenas 8.000 millones de euros, según dos personas familiarizadas con la situación, que pidieron no ser identificadas por discutir asuntos internos.

"Ampere es un proyecto a largo plazo y la IPO es una pieza del rompecabezas", dijo de Meo.

Los temores de que de Meo esté añadiendo demasiada complejidad a su difícil comienzo con el costoso Megane E-Tech están ensombreciendo la OPI.

"Es simplista decir que la OPI de Ampere no funcionará porque no se han vendido suficientes coches Megane E-Tech", dijo. "Nunca se pensó que fuera un coche de volúmenes y hemos vendido miles de Dacia Spring y Zoe EV en los últimos años".

Un aspecto central de la oferta pública inicial de Renault será su capacidad de software, que la empresa considera superior tras contratar a más de 400 ingenieros de software de Intel Inc. en 2017. El equipo ayudó a ganar socios como Qualcomm Inc. y Google de Alphabet Inc. y dirigió al fabricante de automóviles para evitar algunos de los escollos de software de rivales más grandes, según de Meo.

El Estado francés, accionista clave con una participación del 15%, ve la misma lógica en la separación de las operaciones de vehículos eléctricos y en la conversión en una empresa pública.

Según Alexis Zajdenweber, representante del Gobierno francés en el Consejo de Administración de Renault, "la nueva entidad de vehículos eléctricos contribuirá a desarrollar una nueva cultura". La nueva unidad estará "más cerca del ecosistema tecnológico y de la mentalidad innovadora propia de un fabricante líder de vehículos eléctricos".

Varios analistas se muestran reticentes a la idea de una salida a bolsa de Ampere, como Philippe Houchois, de Jefferies, que se muestra partidario de una escisión.

"Las iniciativas estratégicas de Renault son muy interesantes", afirma Houchois. "Sin embargo, los actuales planes de OPI deberían reconsiderarse, ya que parecen excesivamente dilutivos para los accionistas existentes, dadas las alternativas que ofrece la fortaleza" del balance de Renault.