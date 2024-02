Renault se fija objetivos prudentes ante la desaceleración de la demanda de autos eléctricos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Renault prevé una rentabilidad prácticamente sin cambios este año, a medida que el fabricante de automóviles francés trata de contrarrestar, mediante la revisión de su gama, la débil demanda que han tenido los vehículos eléctricos.

La compañía prevé un margen operativo de al menos el 7,5% en 2024, frente al 7,9% del año pasado, según comunicó este miércoles. Renault, que planea introducir 10 nuevos modelos este año -incluyendo el totalmente eléctrico R5-, también propuso su dividendo más alto desde el pagado en 2019.

El CEO Luca de Meo, que ha estado renovando Renault desde que asumió el cargo en julio de 2020, se está centrando en reducir el costo de los nuevos vehículos eléctricos a través de asociaciones, después de desechar un plan para vender acciones en su negocio de vehículos eléctricos y software Ampere.

El proyecto de salida a bolsa enfrentaba a vientos en contra, como los frecuentes recortes de precios de Tesla y la creciente competencia de los fabricantes chinos.

La demanda de automóviles con enchufe se ha enfriado últimamente. Varios fabricantes están retrasando el lanzamiento de nuevos modelos y las empresas de alquiler de estos vehículos están reduciendo las compras para sus flotas.

Renault no espera un crecimiento de los mercados automovilísticos en Europa o América Latina este año, y proyecta un flujo de caja libre de al menos US$ 2.700 millones en 2024 (al precio actual del euro), frente a los US$ 3.200 millones del año pasado.

"Seguimos siendo prudentes en el frente de los volúmenes", dijo el director financiero, Thierry Pieton, a los periodistas en una llamada. "Sustituiremos vehículos con cierto nivel de margen por otros nuevos mucho más rentables".

Los ingresos del grupo aumentaron 13% a cerca de US$ 56 mil millones el año pasado -aún ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas-, gracias al sólido crecimiento en el principal mercado de la empresa, Europa, y al éxito en la venta de vehículos más caros, como el Megane E-Tech. La empresa propuso un dividendo de unos US$ 1,985 por acción.