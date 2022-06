Shopee recorta presencia en el extranjero: despedirá trabajadores en Chile y otros países

Sea Ltd. -matriz de Shopee, el gigante del e-commerce de Singapur- está llevando a cabo sus primeros recortes importantes de empleo en áreas que abarcan las compras y la alimentación, uniéndose a otras empresas tecnológicas que están reduciendo su plantilla este año por la volatilidad económica y de mercado sin precedentes.

La mayor empresa tecnológica del sudeste asiático, que llegó a Chile el año pasado, tiene previsto despedir a empleados de la división de comercio electrónico Shopee, según ha declarado Chris Feng, director ejecutivo de la unidad, en un correo electrónico enviado a los empleados y recogido por Bloomberg News.

Se reducirá la plantilla en sus divisiones ShopeeFood y ShopeePay en el sudeste asiático. Los recortes también se extenderán a sus equipos de México, Argentina y Chile, así como al equipo transfronterizo que presta apoyo a España.

Sea se enfrenta a una creciente presión para recortar los costos, ya que el crecimiento de su principal negocio de comercio se ha visto afectado por la pandemia. Mientras los juegos para móviles han demostrado ser más resistentes, la empresa ha perdido alrededor de US$ 160.000 millones de su valor de mercado desde su máximo de octubre, ya que los inversionistas empiezan a analizar su trayectoria a largo plazo.

"Dada la elevada incertidumbre en la economía en general, creemos que es prudente hacer ciertos ajustes difíciles pero importantes para mejorar nuestra eficiencia operativa y concentrar nuestros recursos", dijo Feng en su correo electrónico al personal. Subrayó que los recortes de puestos de trabajo tienen por objeto garantizar que la empresa se mantenga en la "mejor posición posible" para seguir creciendo de forma sostenible.

Los representantes de Sea no estuvieron disponibles de para hacer comentarios en la nota de Bloomberg.

Los consumidores que salen de los prolongados confinamientos están recortando las compras en línea, especialmente con la guerra en Ucrania y la subida de los tipos de interés que empañan las perspectivas económicas mundiales. Desde el inicio de la pandemia se han recortado más de 132.000 puestos de trabajo en el sector tecnológico, según el sitio de seguimiento Layoffs.fyi.

Los despidos se producen después de que Sea revisara sus perspectivas para todo el año en cuanto a las ventas de comercio electrónico, su principal fuente de ingresos, hasta los US$ 8.500 millones y los US$ 9.100 millones, frente a sus anteriores previsiones de US$ 8.900 millones y US$ 9.100 millones. La empresa también registró una pérdida mayor en los tres primeros meses, ya que los gastos se dispararon.

El gigante singapurense está reduciendo gradualmente su presencia en el extranjero y sus negocios periféricos a medida que la competencia le pasa factura. Se trata de un cambio radical con respecto a la postura anterior de la plataforma de comercio electrónico y juegos, que consistía en seguir gastando para crecer a nivel mundial.

"Esta reasignación de recursos para centrarnos más en nuestras prioridades nos ayudará a hacer crecer nuestro negocio aún más", dijo Feng en su correo electrónico. "Si bien tenemos que seguir optimizando nuestra eficiencia, en general también seguimos creciendo y contratando según sea necesario para apoyar ese crecimiento".

Shopee se retirará de España a partir de finales del 17 de junio, dijo en un anuncio en su sitio web. La empresa se retiró de la India y Francia después de sólo unos meses en los países, y planea centrarse en los mercados principales en el sudeste de Asia y Brasil.