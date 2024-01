Starbucks informa el menor crecimiento de sus ventas en un año y ganancias bajo lo esperado

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Las ventas de Starbucks crecieron a su ritmo más lento en un año y las ganancias no alcanzaron las estimaciones de Wall Street, ya que la lentitud del gasto pasó factura a sus resultados.

Las ventas en mismas tiendas (abiertas desde hace más de un año), aumentaron 5% en el primer trimestre fiscal de la compañía, que finalizó el 31 de diciembre. Eso es menos del 6,4% que esperaban los analistas y representa la tasa de crecimiento más lenta desde un año antes, cuando la debilidad en China perjudicó los resultados.

Los inversores se habían estado preparando para un informe moderado después de que datos de ventas de terceros apuntaran a una desaceleración en Estados Unidos, lo que pesaba sobre las acciones. Los temores de una menor demanda, en parte debido a los boicots en Medio Oriente por el supuesto apoyo de la compañía a Israel -algo que Starbucks ha negado repetidamente- también afectaron el sentimiento. Los analistas ya habían reducido sus estimaciones de ventas y ganancias en las mismas tiendas.

Las ganancias, excluyendo algunos ítems, fueron de US$ 0,9 por acción, mientras que los analistas esperaban US$ 0,93.

Los ingresos netos de US$ 9.400 millones de no alcanzaron la previsión media de US$ 9.600 millones. El monto promedio de los tickets (operaciones de compra) creció 2%, más lento que el trimestre anterior y que hace un año.