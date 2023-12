Un balance de alta gama: Porsche, Mercedes y Rolls-Royce en el podio de una periodista que testeó 30 nuevos modelos en 2023

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Tres años desde el inicio de la pandemia de coronavirus, el mundo del automóvil continúa experimentando los cambios más significativos de sus más de 120 años de historia.

Las ventas mundiales de vehículos eléctricos superaron los 14 millones este año, un 35% más que el total del año pasado, un récord para la industria. La Fórmula Uno acogió tres carreras en suelo estadounidense. Mercedes-Benz Group AG fue el primer fabricante de automóviles en lograr la conducción autónoma de nivel 3 legalizada en Estados Unidos. Tesla Inc. inició las entregas de su tan esperado Cybertruck.

El candente mercado de automóviles de colección se enfrió ligeramente, mientras que los precios de los vehículos hechos a medida se dispararon.

En el centro de todo están los propios autos. Están mejores que nunca, pero algunos de los nuevos eran mejores que otros. En 2023 conduje unos 30 de ellos. Aquí están los mejores.

Porsche 911 S/T

Porsche fabrica actualmente 25 versiones diferentes del deportivo 911. Difícilmente hay argumento para otro. Pero el potente 911 S/T 2024 pertenece al panteón como una disertación operística sobre la belleza y la pureza de conducción que Porsche ha incorporado en su auto deportivo de mayor duración.

Con un precio de US$ 292.000, es la variante del 911 más cara y ofrece potencia y velocidad sólo marginalmente mejoradas en comparación con ganadores probados como el 911 GT3. Pero con un rugiente motor atmosférico de 4.0 litros, una caja de cambios manual de seis velocidades con cambios cortos que golpea como Oscar De La Hoya y una estética sutil pero distintiva que lo distingue de sus innumerables hermanos 911, el 911 S/T es el mejor. vehículo que la marca con sede en Stuttgart, Alemania, ha lanzado este año.



Rolls-Royce Spectre

El Spectre de dos puertas es el primer vehículo eléctrico de Rolls-Royce Motor Cars Ltd., la versión actual del nombre de 118 años que ha vinculado su mitología a sus famosos y enormes motores de combustión. Pero este paso inicial hacia la electrificación es audaz y seguro. Conduje uno en Sudáfrica y lo encontré más suave, silencioso y potente que cualquiera de sus predecesores V-12, y mucho mejor fabricado, en términos de calidad, que cualquier otro vehículo eléctrico del mercado actual.

El primero de US$ 500.000 en una línea planificada de vehículos eléctricos se siente como un completo capricho y señala una transición suave para la marca que está por delante.

Mercedes-Benz G-Wagon eléctrico

Aunque Mercedes tiene varios vehículos eléctricos actualmente a la venta, este es el primero de su G-Wagon de larga duración en ver el enchufe. Desde fuera difícilmente lo sabrías. El G eléctrico lleva todos los elementos característicos del Geländewagen encargado por primera vez por el Sha de Irán en 1979: una carrocería con forma de ladrillo, faros redondos que brillan como ojos de búho, llantas de 22 pulgadas que pueden subir una escalera y un espacio libre lo suficientemente alto. para limpiar arroyos y rocas.

Pero con un potente motor eléctrico colocado en cada rueda, par instantáneo, marcha silenciosa y software avanzado capaz de leer terrenos accidentados, el nuevo G-Wagon eléctrico se adapta incluso mejor en muchos sentidos a la conducción todoterreno que su hermano de combustión interna. es. Si Mercedes puede superar los desafíos que recientemente han sofocado la producción de la Clase G, el nuevo G eléctrico cautivará tanto a los leales al modelo desde hace mucho tiempo como a los nuevos fanáticos.

Kia EV9

Esto puede ser una sorpresa para la lista, porque Kia Corp. no es tradicionalmente una empresa que compara sus marcas con empresas como Rolls-Royce. Pero el Kia EV9 fue una sorpresa tan agradable para mí cuando lo conduje este verano que tuve que incluirlo.

El EV9 de US$54.900 es un SUV totalmente eléctrico dirigido al EX90 de Volvo, al R1S de Rivian Automotive Inc. y a otros autos capaces. Con interiores de calidad y aptos para familias, un rendimiento que inspira confianza y un precio que refleja su valor, el EV9 tiene una ventaja sobre ellos, especialmente Rivian, que ha sufrido retrasos en la producción de su SUV eléctrico. Un portavoz de Kia me dijo que están preparados para entregar "tantos coches como podamos vender".

Lamborghini Huracán Sterrato

Me encanta que Lamborghini no sea demasiado valioso con su imagen de fabricante italiano de superdeportivos exclusivo para carreteras y circuitos. El Huracán Sterrato de US$ $273.000 es un auto deportivo todoterreno que cumple con las expectativas. El último modelo que Lamborghini presentará, propulsado exclusivamente por combustión interna, viene con 601 caballos de fuerza, un motor V-10 y 413 libras-pie de torque, además de una postura más amplia que sus hermanos Huracán, un revestimiento protector digno de un arsenal, rally. -Faros cruzados, morro y escape trasero elevados y un perfil general elevado.

Estas no son meras mejoras cosméticas. El automóvil se elevará 44 milímetros (1,7 pulgadas) adicionales para permitir a los conductores superar obstáculos, para un total de 162 mm de espacio libre. Un nuevo modo de conducción de rally amordaza los sistemas de seguridad con los que normalmente vienen los Huracán, como el control electrónico de estabilidad, para que pueda derrapar, lo cual es bueno cuando quieres divertirte.