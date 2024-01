United y Alaska Airlines encuentran piezas sueltas en algunos de sus 737 Max que estaban en tierra

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

United Airlines y Alaska Airlines encontraron piezas sueltas en algunos 737 Max que estaban en tierra, lo que amenaza con ampliar los problemas de Boeing después de que un solo avión sufriera una explosión en el aire el viernes.

United, con sede en Chicago, dijo el lunes que las inspecciones de sus 737 Max 9, una variante del avión de pasillo único que contiene más asientos que el más popular Max 8, “encontraron casos que parecen estar relacionados con problemas de instalación en el tapón de la puerta, por ejemplo, pernos que necesitaban un ajuste adicional”.

La aerolínea dijo que su equipo de operaciones técnicas solucionaría el problema "para devolver el avión al servicio de forma segura".

La noticia del descubrimiento de United, que fue publicada por primera vez en la publicación especializada The Air Current, afectó aún más a las acciones de Boeing. Sus acciones cerraron con una caída del 8% el lunes a US$ 229, mientras que las acciones de Spirit AeroSystems, su mayor proveedor, perdieron un 11% para cerrar a US$ 28,20.

El descubrimiento se produjo después de que un Max 9 operado por Alaska Airlines, que volaba de Oregón a California, perdiera un trozo de su fuselaje a 16.000 pies. A bordo viajaban 171 pasajeros y seis miembros de la tripulación, pero nadie resultó gravemente herido.

Alaska también dijo a última hora del lunes: "Los informes iniciales de nuestros técnicos indican que se veían algunos componentes sueltos en algunos aviones". La aerolínea dijo que estaba esperando la documentación final de Boeing y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos para comenzar las inspecciones formales.

El sábado, la FAA puso a tierra todos los Max 9 configurados con una puerta enchufada o cerrada permanentemente. Los transportistas con configuraciones de asientos más densas usan las puertas, mientras que aquellos con menos asientos las sellan.

United tiene 79 Max 9 con esta configuración, de unos 215 en funcionamiento en todo el mundo, según el proveedor de datos de aviación Cirium. Eso es más que los 65 de Alaska, o el total combinado de 52 de Copa Airlines, Aeroméxico e Islandair.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, que investiga el incidente, localizó el lunes la puerta del vuelo de Alaska Airlines en un suburbio de Portland.

En una conferencia de prensa el lunes, funcionarios de la NTSB dijeron que la agencia no había recuperado los cuatro pernos diseñados para evitar que el tapón se moviera hacia arriba. "Aún no hemos determinado si [los pernos] existían", dijo Clint Crookshanks, ingeniero de la agencia, y agregó que esto se determinaría mediante pruebas de laboratorio en Washington.

“Si los pernos están ahí, evita que la puerta se traslade hacia arriba y se desenganche. . . y salir volando del avión”, dijo. "Sin embargo, los pernos pueden romperse o [pueden suceder] cualquier cantidad de cosas que tenemos que considerar".

United canceló 200 vuelos en el Max 9, poco menos del 8% de sus vuelos del lunes, según el proveedor de datos FlightAware. Alaska Airlines ha cancelado el 22%.

United dijo el sábado que había comenzado a prepararse para inspeccionar sus aviones en tierra quitando dos filas de asientos y retirando el panel interior para acceder al tapón de la puerta. Desde el interior, las puertas tapadas tienen una ventana y parecen ser una parte intacta de la pared del avión.

La aerolínea dijo que este trabajo se había realizado en la mayoría de sus Max 9. A partir de ahí, el personal de la aerolínea inspeccionaría y verificaría que los herrajes de la puerta y el marco estuvieran instalados correctamente, los abriría y luego los aseguraría nuevamente, y los problemas se documentarían y solucionarían.

Boeing emitió instrucciones técnicas el lunes, describiendo a las aerolíneas cómo se debe instalar la puerta.

La FAA, que revisó las instrucciones, dijo el sábado que cada inspección debería durar de cuatro a ocho horas.

"Mientras los operadores realizan las inspecciones requeridas, nos mantendremos en estrecho contacto con ellos y ayudaremos a abordar todos los hallazgos", dijo el fabricante de aviones. “Estamos comprometidos a garantizar que cada avión Boeing cumpla con las especificaciones de diseño y los más altos estándares de seguridad y calidad. Lamentamos el impacto que esto ha tenido en nuestros clientes y sus pasajeros”.