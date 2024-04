Xiaomi supera el valor de mercado de GM y Ford tras el lanzamiento de su primer deportivo eléctrico SU7

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las acciones de la china Xiaomi registraron una subida el martes que, por momentos, alcanzó el 16%, ya que el vehículo eléctrico deportivo del fabricante de electrónica lanzado la semana pasada suscitó un gran interés, aunque un corredor de bolsa pronosticó que la empresa perdería casi US$ 10.000 por automóvil este año.

Xiaomi sumó unos US$ 7.600 millones a su valor de mercado y sus acciones alcanzaron su nivel más alto desde enero de 2022 en el primer día de cotización, después de que la empresa lanzara el jueves su primer automóvil, que se inspira en el estilo de Porsche.

La empresa china, que obtiene la mayor parte de sus ingresos de US$ 37.500 millones de la venta de teléfonos inteligentes, tiene ahora una valoración de US$ 55.200 millones, superior a la de los fabricantes tradicionales de automóviles estadounidenses General Motors y Ford, con US$ 52.400 millones y US$ 53.100 millones, respectivamente.

El SU7 de Xiaomi (abreviatura de Speed Ultra 7) entra en el abarrotado mercado chino de los vehículos eléctricos con un precio que llama la atención: menos de US$ 30.000 por el modelo básico, más barato que el Model 3 de Tesla en China.

Aunque el mercado automovilístico más grande del mundo es un reto para los recién llegados debido a la feroz guerra de precios de los vehículos eléctricos y a la ralentización de la demanda, analistas consultados han afirmado que Xiaomi tiene un monedero más abultado que la mayoría de las nuevas empresas de vehículos eléctricos y que su experiencia en teléfonos inteligentes le da una ventaja en los tableros inteligentes, una característica muy apreciada por los consumidores chinos.

Xiaomi ha advertido a los posibles compradores de su berlina de que podrían tener que esperar entre cuatro y siete meses, lo que es señal de un gran interés. El viernes dijo que había recibido 88.898 pedidos anticipados del automóvil en las primeras 24 horas de venta.

La empresa ya ha fabricado 5.000 vehículos SU7, que incluyen accesorios adicionales para los primeros compradores. El martes, el fundador y CEO de Xiaomi, Lei Jun, dijo en redes sociales que las entregas de ese lote comenzarían en 28 ciudades chinas el miércoles e incluirían una ceremonia en su fábrica de Beijing.

Pérdidas

Xiaomi ha dicho que espera perder dinero con el SU7, y algunos analistas predicen que la pérdida sería sustancial.

"Mantenemos nuestra cautelosa opinión de que, en última instancia, todos podrían perder" dentro del segmento de 200.000 a 300.000 yuanes (US$ 27.649,90 a US$ 41.474,85), dijeron los analistas de Citi Research en una nota el martes.

Teniendo en cuenta el volumen previsto de 60.000 unidades este año, Citi estima que el SU7 podría generar una pérdida neta de US$ 566,82 millones, una media de 68.000 yuanes (US$ 9.400,96) por automóvil.

El lanzamiento colma la ambición de Lei, que anunció la incursión de la empresa en los vehículos eléctricos en 2021, comprometiéndose a invertir US$ 10.000 millones en el negocio automovilístico como "el último gran proyecto empresarial" de su vida.