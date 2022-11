NotCo define estrategia global para ser rentable en 2023 e irrumpe en el negocio del queso

En contraste con un 2021 en el que se duplicó la inversión en capital de riesgo a nivel global, hoy las startups nadan en aguas pantanosas. Los despidos masivos son la tónica en los gigantes tecnológicos como Twitter, Meta y Amazon, mientras que las altas tasas de interés y la aversión al riesgo complican cada vez más el acceso a financiamiento para las nuevas compañías.

En este contexto, NotCo, uno de los principales referentes de la nueva generación de emprendedores chilenos y el primer unicornio –empresa con una valorización superior a los US$ 1.000 millones- del país, irrumpe en el negocio del queso, línea que sumará a su portafolio de alternativas vegetales a productos de origen animal.

Así, tras marcas como NotMilk y NotBurger, hoy la startup saca NotCheese al mercado. En entrevista con DF, Matías Muchnick, CEO y uno de los fundadores de la compañía, afirma que este lanzamiento está estrechamente relacionado con el contexto de la industria.

Si bien la firma también había analizado producir alternativas al salmón o al atún, Muchnick cuenta que ante el escenario actual definieron sus prioridades: “Las crisis te hacen repensar los planes. Nos tomamos el tiempo para entender cuál era el próximo producto y te juro que un 95% de las peticiones fue el queso”.

La nueva línea NotCheese incluye variedades de mantecoso y cheddar y se suma a los primeros productos que la compañía está sacando al mercado en su sociedad conjunta con Kraft Heinz, que también ha desarrollado líneas en quesos, que próximamente serán seguidos por mayonesas. Muchnick cuenta que el mayor desafío tecnológico fue lograr las propiedades físicas del queso, como por ejemplo, que se pudiera derretir. Además, espera comercializarlo para las distintas ocasiones de consumo: laminado, en trozos y rallado.

“Hay una frase que dice ‘reparte y reza’. Se refiere a lanzar muchas cosas y poner el foco en lo que funcionó. Hoy nuestra estrategia es mucho más como un francotirador”.

-¿Cómo ven en NotCo el escenario económico mundial?

-Es un contexto nunca antes visto por mi generación en términos de acceso a liquidez y justificaciones de crecimiento. Creo que vivimos entre cinco y siete años de muchísimo acceso al capital que nos permitía crecer muchas veces sobre invirtiendo, con muchos gastos y demasiados proyectos y ambición de expansión geográfico.

-¿Con demasiada holgura?

-Claro, porque levantar capital con organizaciones más grandes era relativamente fácil. NotCo era una compañía que crecía tres veces todos los años y eso era lo más importante. En un contexto mundial muy duro, hay un montón de supuestos que estaban teniendo los inversionistas que se corrigieron.

Nadie tiene una bolita de cristal para saber si Putin va a seguir con la guerra, si la cadena de suministro en Europa se va a mantener y si la crisis energética va a generar problemas fundamentales. Hoy la macroeconomía juega a favor de startups que tienen un plan de tener Ebitda positivo y ser rentables, que es lo contrario al juego que veníamos jugando.

-¿Esa es la prioridad en NotCo?

-Una compañía que siente que el mundo se va a resolver y tiene el mismo plan de 2022 para 2023, no tiene por dónde levantar capital. Hay que reaccionar rápido y hacer cosas que vayan a favor de las expectativas de los inversionistas y los consumidores. Es un ejercicio tremendo de definir las prioridades. Quizás teníamos un plan de hacer que NotCo sea una compañía con Ebitda positivo de aquí a cinco años y hoy cambia completamente. Dijimos, ¿por qué no hacerlo el próximo año? O sea, en un año, convertir esta compañía en una que sea rentable en la operación.

La ruta de NotCo

-La industria enfrenta olas de recortes y despidos. ¿Qué le aconsejaría a los emprendedores?

-Hay startups que operan sobre la inercia, pero hay que operar sobre la realidad. Mi consejo va en mirar las compañías que han sabido sobrevivir los últimos 20 años y mantenerse con valor, como MercadoLibre. Y hay congelaciones en las contrataciones y un montón de recortes. Tomar decisiones duras, para el espíritu emprendedor, cuesta mucho, pero es la decisión correcta. Hay que olvidarse de los sueños del 2021 y hacerle caso a lo que viene. Y lo que viene no lo sabemos, tenemos que ser muy cautos.

-¿Ustedes han dejado de crecer como empresa?

-Vamos a crecer más de dos veces que lo que hicimos el año pasado. Lo de Kraft Heinz no estaba, más un montón de contratos que estamos manejando en la parte B2B, de Notco as a Service –como un servicio-; entonces cuando vas a los comparables, los inversionistas ven espectacular a NotCo. Siento que tenemos los pies en la tierra y que tomamos las decisiones correctas.

-O sea, ¿no están sufriendo los mismos problemas de otras startups?

-No hay que estar sufriendo los problemas para tomar este tipo de decisiones. Hicimos un recorte de un 6% del personal hace un par de meses y tenemos un mandato de congelar las contrataciones hasta enero de 2023, para después reevaluar si lo necesitamos o no. Hay que ser consistente con la realidad de uno. Hay áreas que van a crecer, otras que no, y no es que no estemos tomando las mismas decisiones que el resto, pero creo que estamos siendo un poquito más conscientes de nuestra realidad.

La postergada apertura a la bolsa: “El mercado no está”

En un principio, NotCo se había fijado como objetivo salir a la bolsa con una Oferta Pública Inicial (IPO, por sus siglas en inglés) en 2024. No obstante, esos planes también cambiaron. “El mercado no está”, dice Muchnick.

“En 2021 pensamos que el mundo iba a ser uno y el mundo fue otro. Si bien siempre fue la ambición, tenemos que hacerlo cuando tengamos una compañía que potencialmente pueda tener un IPO”, explica.

Sin embargo, desdramatiza acerca de esto. “No tenemos por qué hacernos públicos. Ser una compañía pública requiere burocracia, compliance, un montón de esfuerzo técnico y no de generación de valor (…) Así que tener un NotCo rentable es la prioridad hoy día. Si llegado ese momento queremos hacer el IPO, está bien y si queremos hacer otra ronda privada de capitalización, está bien también. Todo depende del momento”.

Muchnick tiene la misma idea respecto de la entrada de la compañía a Asia, que también fue postergada. “El plan está. Tenemos que estar listos para cuando sintamos que es el momento, apretar el botón y hacerlo. Pero hoy no estamos listos para apretar el botón”, sostiene.