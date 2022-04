Perú multa a las cadenas de supermercados chilenas Cencosud y Tottus por concertar precios en la comercialización de pavo

Multas por el equivalente a US$ 4,6 millones cursó Indecopi, el organismo encargado de los temas de libre competencia en Perú, a diversos operadores de supermercados en ese país, incluyendo a los chilenos Cencosud y Tottus, a raíz de un caso de concertación de precios en la comercialización de pavo de la marca San Fernando entre 2009 y 2016.

Así, las empresas recibieron distintos niveles de multas, siendo las de Cencosud Retail Perú, Hipermercados Tottus y Supermercados Peruanos (de InRetail) las más altas, con cerca de US$ 1,2 millones cada una. Además, Makro Supermayorista fue sancionada con US$ 234 mil y la productora San Fernando con US$ 695 mil.

La autoridad ordenó además que las empresas implementen un programa de cumplimiento de las normas de libre competencia por un periodo de tres años.

