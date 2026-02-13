Country manager de AWS Chile deja su cargo tras siete años en la empresa

Así lo dio a conocer Felipe Ramírez, quien lideraba la gigante tecnológica en territorio nacional. Desde la empresa ya tienen su reemplazo interino.

El country manager de Amazon Web Services (AWS) Chile, Felipe Ramírez,dio a conocer este jueves que daba un paso al costado y abandonaba su cargo al mando de la empresa.

“Tras casi 7 años increíbles en AWS Chile, hoy marca el final de un capítulo increíble", dio a conocer Ramírez a través de su cuenta en Linkedin.

Así, Ramírez se despidió de la empresa y afirmó que “ha sido un honor construir y hacer crecer este equipo junto a algunos de los profesionales más talentosos del sector tecnológico”.

Junto con eso, agradeció especialmente a Juan Pablo Estevez y Paula Bellizia por su “inquebrantable colaboración, y al maravilloso equipo de AWS Chile” y afirmó que “fueron el corazón de cada éxito”.

“Es hora de recargar baterías y prepararse para el siguiente desafío”, concluyó.

El ingeniero civil informático de la Universidad Técnica Federico Santa María y MBA de la Universidad de Queensland entró a la filial de ASW en Chile en 2019, tras ser director de ventas de Oracle en Chile por seis años.

A AWS -firma ligada a Jeff Bezos- llegó como senior enterprise account manager, cargo en el que se desempeñó por casi tres años; luego fue enterprise sales manager por cerca de dos años y desde ahí escaló como country manager de la tecnológica en el país.

Consultados AWS por la salida de Ramírez, afirmaron que “su lugar será ocupado por Rafael Mattje de Carvalho, pero de forma interina”. Mattje actualmente es líder de tecnología para el sur de Latinoamérica en AWS.

Cabe mencionar que la renuncia del ejecutivo también fue notificada por la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), ya que Ramírez era director de dicha instancia desde abril de 2024.

“Dejará la compañía para asumir nuevos desafíos profesionales”, explicaron desde AmCham Chile.