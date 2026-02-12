La estructura corporativa de Movistar en la que aterriza Millicom y los cambios que se avizoran

Aunque aún no ha habido despidos en la primera línea ejecutiva de la telco chilena, el modus operandi del nuevo controlador es contar con profesionales de trayectoria en la propia luxemburguesa.

Con el anuncio de la salida de Telefónica de territorio nacional tras 35 años de historia en Chile, el escenario de las telcos cambió. Tras un largo y bullado proceso de venta, fueron las firmas ligadas al empresario francés Xavier Niel -el holding francés NJJ y la teleoperadora luxemburguesa Millicom- quienes adquirieron el 100% de los activos del grupo español en el país por US$ 1.215 millones.

Tal como lo declaró el CEO de Millicom, Marcelo Benítez, la transacción estipuló que las compradoras tomaran el control operativo desde el primer día y aplicaran el manual operativo de la firma europea para estabilizar y fortalecer el activo, aprovechando su amplia experiencia regional.

De hecho, Millicom no pasó desapercibida durante su primer día y comenzó rápidamente a mover sus fichas en Chile.

Tras el anuncio, el CEO y presidente de Movistar Chile, Juan Vicente Martín Fontelles, puso fin a su administración -la que estaba fundamentalmente orientada a la enajenación de las operaciones en territorio local- este mismo martes y en su reemplazo, se dio a conocer que sería Carolina Vallejo Londoño la nueva gerenta general de la empresa, ejecutiva con trayectoria al interior de Millicom, quien hasta ahora se desempeñaba como CEO de Tigo en El Salvador. Sin embargo, este no ha sido el único cambio luego de la adquisición.

Cambios en la administración

Tal como se le informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), hoy por hoy el nuevo controlador de los activos de Telefónica en el país es Celtel Chile, la sociedad o vehículo controlada conjuntamente por NJJ y Millicom. No obstante, este seguirá operando -hasta nuevo aviso- bajo la marca Movistar.

De acuerdo a expertos, no es ninguna novedad que cualquier transacción de este estilo traiga consigo cambios a nivel de directorio o de la primera línea de ejecutivos. De hecho, el acuerdo alcanzado entre ambas partes estipulaba la renovación inmediata del directorio.

En ese sentido, más allá de nombrar a la nueva gerenta general de la compañía, también se designó a la mesa directiva de esta para los próximos tres años.



Así, Cristián Schalscha presentó su renuncia como director y en su reemplazo llegó Pierre-Emmanuel Durand, quien asumió el cargo con efecto inmediato. Lo mismo hizo Claudia Onetto, quien dejó su puesto como directora y, en vez de ella, se hizo cargo Salvador Escalon. Martha Elena Ruiz también salió, y fue Bart VanHaeren quien la reemplazó; además de Gladys Fuentes quien le dejó su puesto a Luciano Marino. Asimismo, presentó su dimisión Antonio Francisco Bueno y Alejandro Guerrero arribó en su reemplazo.

Así, el directorio quedó conformado por cinco nuevos miembros, todos los cuales guardan estrecha relación con el holding NJJ y Millicom y son personas del círculo de confianza del multimillonario francés.

En específico, Durand es director de NJJ Telecom Europe y Atlas Investissement desde 2018, además de ser parte de la mesa directiva de Millicom desde el año 2024;Por Escalon está en la telco luxemburguesa desde hace más de 16 años y se desempeña actualmente como director de Asuntos Legales y Compliance de la empresa; VanHaeren es el CFO global de la operadora europea; y Marino lleva más de nueve años en Millicom y ocupa el rol de vicepresidente de B2C actualmente. A su vez, Guerrero lleva más de ocho años en la empresa y es el vicepresidente de estrategias y operaciones del grupo.

Cabe destacar que Bart VanHaeren fue quien asumió el rol de presidente del directorio.

Primera línea

Históricamente los directores legales de Telefónica Chile han tenido un rol operativo asociado, siendo ellos -y otros más- los que conforman la primera línea de ejecutivos de la empresa.

En ese sentido, si bien Schalscha, Onetto, Fuentes y Bueno presentaron su renuncia a la junta de accionistas, dichos profesionales siguen -por ahora- dentro de la empresa y cumpliendo sus funciones operativas del día a día. Todos menos Ruiz, quien venía de Telefónica Hispam.

Cabe destacar que la primera línea de ejecutivos de Movistar Chile sigue estando conformada por Antonio Bueno, Gladys Fuentes, Ana Karina Ulloa, Rodrigo Jara, Cristian Schalscha, Marisol Castillo, Hugo Orbe, Salvador Hierrezuelo y Claudia Onetto.

Conocedoras de la interna apuntan a que no ha habido despidos ni cambios aún en la primera línea, pero fuentes de la industria recuerdan que el modus operandi de Millicom es cambiar a los principales ejecutivos por personas con trayectoria en la misma empresa europea. El recambio, eso sí, no estaría definido aún.